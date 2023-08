Jak podaje portal Bankier, który powołuje się na rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wchodzące w życie 23 września br., bankomaty w Polsce zyskają nową funkcję. Barwienie banknotów będzie formą zabezpieczenia przed kradzieżami.

Polskie prawo wymusi na operatorach bankomatów wyposażenie maszyn w system IBNS (Intelligent Banknote Neutralisation System), który będzie farbować banknoty, jeśli zostanie wykryta próba kradzieży.

Znakowanie banknotów przez bankomaty

IBNS to rozwiązanie stosowane generalnie przy ochronie przed próbami kradzieży. Jego rolą jest ułatwienie dotarcia do przestępców, którzy dokonają kradzieży pieniędzy nie tylko z bankomatów, ale też konwojów oraz kas gotówkowych.

Generalnie IBNS działa na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich polega na zabrudzeniu pieniędzy przy użyciu kleju. Ten sprawia, że stos pieniędzy staje się niemal bezużyteczny, bowiem pojedynczych banknotów nie można rozdzielić bez niszczenia ich.

Drugi sposób, który będzie stosowany w Polsce, to z kolei farbowanie pieniędzy trwałym atramentem. Oblane nim banknoty zostają trwale uszkodzone, bo atramentu nie można w żaden sposób usunąć bez uszkodzenia gotówki.

IBNS to nie jedyne zabezpieczenie, które znajduje się w nowoczesnych bankomatach. Wiceprezes IT Card Michał Janik w rozmowie z Business Insiderem wyjaśnia, że “nowe urządzenia wyposażone są między innymi w czujniki wykrywające gaz i wrażliwe na drgania”. W połączeniu z systemem znakującym banknoty, maszyny będą w znacznym stopniu zabezpieczone przed potencjalnymi kradzieżami.

Warto jednak podkreślić, że modernizacja bankomatów, by były zgodne z nowymi przepisami, to koszt ok. 20 tys. zł dla pojedynczej maszyny. Uwzględniając to, że w ubiegłym roku w Polsce znajdowało się ponad 20 tys. czynnych bankomatów, całkowity koszt, jaki poniosą operatorzy może przekraczać ćwierć miliarda złotych.

Nie bez znaczenia pozostają też obawy ekspertów, którzy zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem IBNS. Ich zdaniem system może być zbyt czuły, co może prowadzić do przypadkowego znakowania banknotów w przypadku zwykłych wypłat gotówki. W takiej sytuacji każdy klient powinien udać się do oddziału Narodowego Banku Polskiego, aby wymienić gotówkę.