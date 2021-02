Trudno twierdzić, że o Battlefield 6 (tytuł roboczy, niekoniecznie ostateczny) wiemy wiele. Przecieków zaczęło jednak przybywać, w końcu rąbka tajemnicy uchyliło również EA. Andrew Wilson, sam prezes firmy potwierdził, że gra zostanie zaprezentowana na wiosnę, natomiast premiery zainteresowani gracze powinni wyglądać jesienią.

Takie plany nie są zaskakujące, bo większość odsłon tej doskonale znanej serii trafiała na rynek w październiku bądź listopadzie. I chociaż wciąż we znaki daje się pandemia i pojawia się wiele opóźnień, akurat gry spod skrzydeł EA pojawiają się zgodnie z harmonogramem i wydaje się, że również tu powinno być podobnie. Tym bardziej, że twórcy mieli sporo czasu na prace, a wciąż jeszcze trochę im go zostało.

EA says the development of Battlefield is progressing well.



The team is on track to be feature complete earlier than prior games.