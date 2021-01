Chociaż o S.T.A.L.K.E.R. 2 wciąż nie wiadomo szczególnie wiele, gracze mają co do tego tytułu naprawdę spore nadzieje. Najnowsze informacje cieszą, o ile można ufać twórcom na słowo.

Prace nad S.T.A.L.K.E.R. 2 „idą gładko”

Przedstawiciele GSC Game World zapewniają, że prace nad S.T.A.L.K.E.R. 2 „idą gładko”. Dodają przy tym, iż można odnosić to nie tylko do wersji PC, ale również tych na konsole. Za cel wyznaczyli sobie dostarczenie produktu o najwyższej możliwej jakości na każdej platformie, dzięki szybkiemu dyskowi SSD i wyższej mocy obliczeniowej nowej generacji konsol S.T.A.L.K.E.R. 2 ma rozwijać się w pożądanym kierunku.

Póki co trzeba jednak wierzyć na słowo, bo nieco lepszy obraz tego, jak gra wygląda dadzą dopiero fragmenty rozgrywki. Do tej pory zobaczyliśmy jedynie grafiki i krótkie zwiastuny, chociaż ostatni z nich wygenerowano podobno na silniku gry. Co ciekawe, można było zobaczyć go już pod koniec zeszłego roku, ale dopiero teraz został skomentowany. Fani serii mogą dostrzec tu przez ułamek sekundy starego znajomego (prawdopodobnie to Burer).

„Debiutancki zwiastun S.T.A.L.K.E.R. 2 na Xbox Games Showcase skupiał się na atmosferze. Od lipca poczyniliśmy spory postęp przy pracach i zdecydowaliśmy się pójść nieco dalej, udostępniając zapowiedź rozgrywki na silniku gry. Wydaje się, że to niezły sposób na rozpoczęcie nowego roku, prawda?” - Zakhar Bocharov, PR Specialist at GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 z obsługą 4K i wsparciem ray tracingu

Jeśli chodzi o kwestie techniczne to można spodziewać się tutaj obsługi ray tracingu oraz rozdzielczości 4K. W jej kontekście wspomniano PC oraz Xbox Series X. Na Xbox Series S rozdzielczość może być zatem niższa. To pełna lista platform docelowych.

Potwierdzono też coś, co powinno spodobać się osobom korzystającym z usługi Xbox Game Pass. S.T.A.L.K.E.R. 2 ma do niej dołączyć i to już w dniu premiery. Jej data pozostaje jednak zagadką. Nie jest wykluczone, że trzeba będzie poczekać do 2022 roku, tak sugeruje też lista ujawniona ostatnio przez Microsoft, na której S.T.A.L.K.E.R. 2 się nie znalazł.

Źródło: Xbox

Warto zobaczyć również: