Metro: Last Light Redux to jedna z dwóch gier, jakie przez najbliższy tydzień będzie rozdawał Epic Games Store. Chętnych do skorzystania z promocji raczej nie zabraknie.

Metro: Last Light Redux do pobrania na Epic Games Store

Podsumowując miniony rok i przedstawiając bardzo dobrze rokujące statystyki, zarządzający Epic Games Store obiecali, że również w kolejnych miesiącach będą systematycznie kusić darmowymi grami. Zgodnie z harmonogramem dziś miało zostać udostępnione For The King i tak też się stało. To dość ciekawe połączenie strategii i roguelike, ale mało kto określi ten tytuł mianem hitu.

Co innego Metro: Last Light Redux. Tak, niespodziewanie jednocześnie do zgarnięcia za darmo oddano właśnie te propozycję. Tu nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień, mowa w końcu o bardzo dobrze znanej, ale i cenionej serii strzelanek. Dopisek Redux przypomina, że jest to ta lepsza wersja gry i to dosłownie, bo usprawniona pod względem technicznym i wizualnym.

Obydwie wymienione gry można przypisać do swojego konta do 11 lutego do godziny 17:00. Wtedy zostaną zastąpione przez Halcyon 6: Starbase Commander.

Epic Games Store podarował graczom cały pakiet Metro Redux

Być może niektórzy pamiętają, że nie jest to pierwszy prezent związany z uniwersum Metro, o jaki pokusił się Epic Games Store. Kilka tygodni temu rozdawano Metro: 2033 Redux. Obydwie gry składają się na pakiet Metro Redux, będąc odświeżonymi wersjami oryginałów z lat 2010 (Metro: 2033) oraz 2013 (Metro: Last Light).

Źródło: Epic Games Store

Warto zobaczyć również: