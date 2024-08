Bill Gates wypowiedział się na temat korzystania ze smartfonów. Współzałożyciel Microsoftu zwrócił uwagę na nadmierne użytkowanie telefonów, które może być szkodliwe dla zdrowia psychicznego, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, ułatwiając nam realizację wielu zadań. Dzięki nim możemy szybko i wygodnie komunikować się ze znajomymi oraz rodziną, niezależnie od odległości. Ponadto, urządzenia te umożliwiają nam przeglądanie internetu, co otwiera dostęp do nieograniczonych zasobów informacji i rozrywki. Coraz częściej smartfony służą również jako narzędzie pracy, pozwalając na zarządzanie obowiązkami zawodowymi z dowolnego miejsca.

Mimo licznych korzyści, jakie niesie ze sobą korzystanie ze smartfonów, istnieją także pewne zagrożenia związane z ich niewłaściwym używaniem. Bill Gates już wielokrotnie zwracał uwagę, że z technologii należy korzystać w sposób odpowiedzialny i w konkretnym celu. Ostatnio w wywiadzie dla brytyjskiego magazynu The Mirror, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem ze smartfonów w przypadku dzieci.

Bill Gates ostrzega przed smartfonami

Gates wyjaśnił, że podczas lunchu i kolacji telefon komórkowy nie powinien znajdować się w zasięgu dzieci. Uważa, że powinny one kontaktować się z innymi ludźmi, zamiast zanurzać się w wirtualnej rzeczywistości, która zamyka je we własnym świecie. Co więcej, filantrop nie dawał swoim dzieciom telefonu aż do 14. roku życia.

„Kiedy jemy, nie mamy telefonów komórkowych przy stole, nie dawaliśmy dzieciom telefonów komórkowych do 14. roku życia, a one narzekały, że inne dzieci dostały je już wcześniej” – powiedział Gates w wywiadzie dla The Mirror.

Jak ustalić reguły korzystania ze smartfona?

Gates zdradził również, jak jego dzieci mają zaplanowany czas, aby telefon nie wpływał na zalecane godziny odpoczynku w ciągu dnia:

„Często ustalamy godzinę, po której nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, co pomaga im zasnąć o rozsądnej porze” - wyjaśnił Bill Gates.

Porady Gatesa na pewno będą cenne dla rodziców. Ustalanie terminów korzystania ze smartfonów z dziećmi pomaga im rozwijać zdrowe nawyki związane z zarządzaniem czasem i równoważeniem różnych aktywności. Dzięki temu dzieci mają więcej czasu na interakcje społeczne, aktywność fizyczną i odpowiedni odpoczynek, co wspiera ich rozwój i samopoczucie.

