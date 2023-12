Koniec roku to nie tylko czas podsumowań. To też czas przewidywania, co nas czeka w kolejnym roku. Bill Gates zapowiada zmiany i innowacje, które mogą pojawić się w 2024 roku.

Mijający rok przyniósł nam ogromną liczbę nowości. Doczekaliśmy się nowych produktów, usług i pomysłów. Niewątpliwie, największe znaczenie odgrywa coraz powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Co przyniosą kolejne lata? Bill Gates opublikował na swoim blogu obszerny wpis, w którym przewiduje, czego możemy się spodziewać w 2024 roku. Według filantropa, szybkość wprowadzania innowacji nigdy nie była tak duża, ale w przyszłym roku tempo będzie jeszcze większe. Z potencjału ma skorzystać Fundacja Gatesów (prowadzona przez małżeństwo Gatesów).

Sztuczna inteligencja będzie ratować nasze życie

Wizjoner wiąże duże nadzieje z nowymi narzędziami, które pomogą ratować nasze życie. Pierwsze rozwiązania już są stosowane, ale w najbliższym czasie ich użycie może być jeszcze szersze. Gates wskazuje jednak, że produkt musi być dostosowany do ludzi, którzy będą z niego korzystać.

Gdybym miał dokonać prognozy, w krajach o wysokich dochodach, takich jak Stany Zjednoczone, przypuszczam, że za 18–24 miesiące osiągniemy znaczny poziom wykorzystania sztucznej inteligencji przez ogół populacji. Spodziewam się, że w krajach afrykańskich za około trzy lata zaobserwuję porównywalny poziom wykorzystania.

Sztuczna inteligencja pomoże odkrywać nowe leki. Poważnym problemem jest też zwiększanie skuteczności antybiotyków (a właściwie zwalczania tzw. antybioodporności), ale SI będzie mogło celniej podpowiadać odpowiednie metody leczenia.

Nowa technologia może pomóc także w leczeniu ciąż wysokiego ryzyka. Metoda ultradźwięków połączona ze sztuczną inteligencją będzie wspomagać pracowników służby zdrowia. Co ważne, nowa technologia dostosowuje się do doświadczenia osoby, która ją używa.

Sztuczna inteligencja może pomóc ludziom ocenić ryzyko zakażenia wirusem HIV. W Republice Południowej Afryki wprowadzono chatbot, który zbiera informacje pacjentów i ułatwia ocenę ryzyka zakażenia HIV.

Walka z niedożywieniem wśród dzieci

Poważnym problemem współczesnego świata jest niedożywienie dzieci. Według Gatesa jest to największa nierówność zdrowotna na świecie (według statystyk, jedna czwarta dzieci na świecie cierpi właśnie z powodu niedożywienia). Walcząc z niedożywieniem, można zmniejszyć jedną z głównych przyczyn śmiertelności wśród dzieci.

Często spotykam się z pytaniem, co bym wybrał, gdybym mógł rozwiązać tylko jeden problem. Moją odpowiedzią jest zawsze niedożywienie.

Nie chodzi jednak o brak wystarczającej ilości pożywienia. Problem jest bardziej skomplikowany, bo chodzi też o bakterie żyjące w jelitach (mikrobiom). Niedawno odkryto, że szybka interwencja może znacząco poprawić mikrobiom jelitowy. Fundacja Gatesów już prowadzi badania suplementów, które można podawać niemowlęntom - efekty są obiecujące, bo specyfik rzeczywiście pomaga poprawić jakość mikrobiomu.

Obecnie partnerzy fundacji próbują znaleźć sposób na obniżenie kosztów produkcji specyfiku, by można było go szeroko stosować także w krajach o niskich dochodach (a tam wskaźniki niedożywienia są najwyższe).

Walka z kryzysem klimatycznym

Ważnym tematem jest także walka z kryzysem klimatycznym i zmianą sposobu pozyskiwania energii. Przywódcy krajów już myślą nad przyszłością zielonej energii, którą można będzie czerpać z wielu różnych źródeł - do tej pory mówiono głównie o energii wiatrowej i słonecznej, ale coraz częściej pojawia się też wizja powszechnego wykorzystania energii jądrowej.

Według Gatesa, zmiana postrzegania energii jądrowej ma praktyczne podłoże. Energia jądrowa to jedyne bezemisyjne źródło energii, które może niezawodnie dostarczać energię w dzień i w nocy, o każdej porze roku, niemal w każdym miejscu na ziemi. Co więcej, jego skuteczność została udowodniona na dużą skalę.

Przez dziesięciolecia technologia nuklearna pozostawała w stagnacji, ale naukowcy pracują nad nowymi typami reaktorów (przykładem jest reaktor bazujący na fuzji - łączeniu atomów w celu wytworzenia energii). Gates przewiduje, że w 2024 roku i w późniejszych latach będziemy świadkami pojawienia się na rynku wielu nowych innowacji.

Co nowego w 2024? Tak naprawdę zadecydują ludzie

Istotną kwestią są wybory zwykłych ludzi. Gates zauważył, że w 2024 roku obywatele z prawie 60 krajów pójdą do urn, aby wybrać przywódców na wszystkich szczeblach władzy. Łącznie to ponad 4 mld ludzi, czyli ponad połowa światowej populacji. To wyniki głosowania zwykłych ludzi będą miały ogromny wpływ na przyszłość naszego świata.

Wierzę, że wybory w 2024 r. będą punktem zwrotnym zarówno dla zdrowia, jak i klimatu.

Gates wskazuje, że kryzysy gospodarcze ograniczyły międzynarodowe finansowanie globalnych priorytetów zdrowotnych, a kryzys klimatyczny dodał kolejne wyzwania wymagające uwagi i wsparcia. To jednak decyzje podjęte przez wybranych przywódców zadecydują o tym, jaki postęp będziemy nadal osiągać w każdym obszarze.

Źródło: GatesNotes