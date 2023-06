Overwatch 2 to kontynuacja ciepło przyjętej poprzedniczki z 2016 roku. Sama gra okazała się naturalnym rozwinięciem serii, zmieniając głównie system monetyzacji. Druga część przeszła na model free-to-play, dodając wiele mikropłatności. W jakim kierunku tym razem to poszło?

Podczas Xbox Summer Game Fest otrzymaliśmy m.in. zapowiedź misji fabularnych do Overwatch 2. Chociaż aktualizacja pojawi się dopiero 6 sierpnia, Game Informer wraz z deweloperami podzielili się szczegółami na temat nowej zawartości i przygotowanych misji fabularnych. W przeciwieństwie do jakiegokolwiek wcześniej dodanego trybu gry czy wydarzenia sezonowego (które były implementowane do Overwatch 2 bezpłatnie), wspomniana wcześniej zawartość będzie oferowana za opłatą.

O jakich kwotach mówimy? Za 15$ otrzymasz dostęp do trzech misji fabularnych, legendarnej skórki dla Sojourn i 10$ w walucie premium Overwatch. Można (oczywiście) wybrać pakiet premium w kwocie 40$, który zostanie wzbogacony dodatkowo o legendarne skórki dla Cassidy i Kiriko, 20$ waluty premium oraz dostęp do Battle Pass z 20 pominięciami poziomów.

Według Game Informer, jedna misja fabularna ograna przez reportera, trwała około 30 minut (nie licząc przerywników filmowych). Sam materiał wideo, omawiający najczęściej wydarzenia z przeszłości bohaterów, trwa średnio od 10 do 15 minut. Stąd możemy wnioskować, że wszystkie trzy misje dadzą nam jakieś dwie godziny treści fabularnych. Oznacza to, że godzina nowej zawartości może nas kosztować 31 lub 83 złote…

Przechodząc z Overwatch do Overwatch 2, Blizzard wyeliminował skrzynki z łupami, wprowadził „przepustkę bitewną” i przeszedł na tryb free-to-play. Choć w gruncie rzeczy gra wydaje się ta sama, to wielu recenzentów i graczy zwróciło uwagę na to, że tytuł coraz usilniej zachęca do wydania w nim pieniędzy. Tym razem słowo „zachęta” zostaje zastąpione przez „wymuszenie” – albo płacisz i poznasz fragment historii, albo nie.

Co o tym wszystkim sądzicie? Jak oceniacie politykę firmy Blizzard?

Źródło: TheVerge