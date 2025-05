Wciąż nie masz telefonu z Bluetooth 6.0? Jaka szkoda, bo już jest Bluetooth 6.1

Twórcy standardu Bluetooth zapowiadają podkręcenie tempa. I przechodzą od słów do czynów, bo ujawnili nową wersję standardu zanim jeszcze poprzednia zdążyła trafić pod strzechy.

Choć specyfikacja standardu Bluetooth 6.0 została ujawniona we wrześniu ubiegłego roku, to wciąż ze świecą szukać urządzeń, które go wykorzystują. Pierwszym obsługiwanym smartfonem został Xiaomi 15 Ultra, a i od jego lutowej premiery niewiele się zmieniło, bo nawet rynek telefonów i akcesoriów - nawet tych premium - wciąż zdominowany jest przez wersje 5.4 oraz 5.3.

Tymczasem światło dzienne ujrzała jeszcze nowsza wersja.

Bluetooth 6.1 oficjalnie. Nowe wersje co pół roku

Dotychczas nowe specyfikacje Bluetooth Core wydawane były w najlepszym razie raz w roku, a i 2- czy nawet 3-letnie odstępy nie były niczym niezwykłym. Organizacja Bluetooth SIG ogłosiła jednak, że od teraz nowe specyfikacje ujawniane będą dwa razy do roku.

Zmiana harmonogramu ma zapewnić programistom oraz producentom "szybszy dostęp do najnowszych osiągnięć technologii Bluetooth", a tym samym "poprawić reakcję rynku na zmieniające się potrzeby".

Biorąc pod uwagę skrócony czas rozwoju, nie powinno dziwić, że lista zmian wprowadzonych w Bluetooth 6.1 Core jest krótsza niż zwykle. Twórcy wyliczają dwa główne atuty nowego standardu związane z implementacją technologii Randomized Resolvable Private Address:

zwiększona prywatność urządzeń: losowe zmiany adresu w różnych odstępach czasu znacząco utrudniają osobom trzecim śledzenie lub powiązywanie aktywności urządzenia w dłuższym czasie;

lepsza efektywność energetyczna: funkcja Bluetooth Randomized RPA przenosi operację zmiany adresu na kontroler, co pozwala oszczędzać energię baterii.

Podczas gdy Bluetooth 6.0 wniósł konkretne funkcje użytkowe związane z precyzyjnym lokalizowaniem akcesoriów, w wydaniu 6.1 twórcy skupili się na poprawie prywatności oraz energooszczędności.