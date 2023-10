Potężny - i przede wszystkim darmowy - pakiet zmierza do Cities: Skylines 2. Deweloperzy ze studia Colossal Order chcą wzbogacić swoje najnowsze dzieło o dodatkowe zestawy regionalne. Zawartość powstała we współpracy ze środowiskiem moderskim.

Premiera Cities: Skylines 2 odbiła się głośnym echem

Jak wiemy, Premiera Cities: Skylines 2 odbiła się głośnym echem. Długo oczekiwany city-builder oficjalnie ujrzał światło dzienne 24 października 2023 r. w wersji na PC i nie był to start do końca udany. Deweloperzy ze studia Colossal Order nie tak to sobie wyobrażali, a część graczy nie kryje rozczarowania stanem technicznym gry w dniu premiery. Optymalizacja pozostawia wiele do życzenia, co widać doskonale w recenzjach na Steamie.

Przed twórcami arcyważne zadanie - należy zwiększyć komfort płynący z rozgrywki. Pierwsza z kilku łatek poprawiających wydajność pojawiła się 26 października. Colossal Order ma wobec tego pełne ręce roboty, a na horyzoncie już widzimy zestaw darmowych DLC do Cities: Skylines 2.

Darmowe DLC do Cities: Skylines 2. Odbierzesz w Paradox Mods

Osiem darmowych pakietów z regionami to efekt wspólnych wysiłków Colossal Order i społeczności moderskiej. Swój wkład w ten projekt mają tacy twórcy jak chociażby Titan, bsquiklehousen, Darf, RichardShi, MacWelshman, Badi_Dea, Feindbold, Gurny i wielu innych.

W środku znajdziemy osiem pakietów regionalnych nawiązujących do Europy Wschodniej, Chin, Niemiec, Japonii, wschodniego wybrzeża USA i Wielkiej Brytanii. Łącznie ponad 2500 elementów. Całość pobierzemy z oficjalnej strony Paradox Mods. Kiedy dokładnie? Cóż, twórcy zostawiają graczy z lakonicznym “już wkrótce”.