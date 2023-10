Kolejne wieści na temat GTA 6. Take-Two opatentowało nową technologię, która najwyraźniej będzie napędzać nowe Grand Theft Auto. Chodzi o zaawansowany system animacji postaci, który ma zapewnić niespotykany dotąd realizm.

Data premiery GTA 6 ciągle jest tajemnicą

Wciąż czekamy na oficjalny komunikat od Rockstar Games, wciąż czekamy na datę premiery GTA 6. Twórcy nabrali wody w usta i nie chcą aktualnie przybliżać jakichkolwiek szczegółów na temat nowej odsłony serii. Pozostają więc wszelkiej maści plotki i informacje zakulisowe.

Diabeł tkwi w szczegółach. Intrygujące znalezisko

I oto kolejna porcja nieoficjalnych informacji o GTA 6. Użytkownik Reddita o pseudonimie Tobbelobben30 przeprowadził drobne śledztwo. Zauważył on, że w przeciekach GTA 6 pada nazwisko Tobias Kleanthous. Ciekawość doprowadziła go do intrygującego odkrycia, które może dawać nam pewne światło na to, co zaoferuje nowe dzieło Rockstar Games.

Nowatorska technologia dla Rockstar Games?

Okazuje się, że ów deweloper specjalizuje się w sztucznej inteligencji oraz animacjach i pracował dla Rockstar Games od 2014 r. do końca 2021 r. Istotne dla całej sprawy jest to, że Tobias Kleanthous jest autorem patentu o nazwie “System and Method for Virtual Character Locomotion”, który opracowano i zaimplementowano w Rockstar Games.

Wszsytko w imię realizmu i nowej jakości

Wspomniany internauta dotarł do tego patentu. Co tu dużo mówić, jeśli ten system zostanie w istocie wprowadzony do GTA 6, to otrzymamy animacje postaci, jakich nigdy nie widzieliśmy. We wpisie na Reddicie możemy przeczytać, że "GTA 6 może mieć bardziej zróżnicowane i realistyczne animacje. Tak więc, grając w GTA 6, zobaczysz postacie poruszające się w sposób dostosowany do pogody, poziomu energii i obrażeń. Dzięki temu gra staje się bardziej wciągająca. To tak, jakby mieć postacie, które potrafią dostosować się do różnych sytuacji, dzięki czemu świat gry wydaje się bardziej realny i ekscytujący".

Lepiej uzbroić się w cierpliwość

Jeśli połączymy to z ostatnimi doniesieniami o tym, jaka grafika w GTA 6 zostanie rzekomo wprowadzona, to apetyt na ten tytuł rośnie i robi się naprawdę ciekawie. Oczekiwania są wysokie, zresztą jak stopień zniecierpliwienia graczy; nie ma w tym nic dziwnego - czekamy na nowe GTA już 10 lat.