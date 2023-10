Najlepsze gry na Halloween 2023 muszą być horrorami - to oczywiste. Niby wszyscy wiemy, że i tak największym horrorem graczy jest niespodziewany spadek FPS lub rodzic proszący o to, byśmy zapauzowali rozgrywkę sieciową. Jednak my podejdziemy do tematu w klasyczny sposób.

Różne oblicza strachu, czyli najlepsze horrory na Halloween

Skoro wybraliśmy najlepsze gry na PC, to nadszedł czas na najlepsze gry horrory. A te potrafią straszyć na wiele różnych sposobów. Ba, strach ma w ogóle różne oblicza. Przekonacie się o tym sami, gdy pewnego dnia zapukają do waszych drzwi “krwiożercze bestie” z propozycją nie do odrzucenia: cukierek albo psikus. Tak, moi drodzy, Halloween tuż za rogiem, więc postanowiliśmy wybrać najlepsze gry horrory, starając się przy tym zachować odpowiednią dozę pluralizmu. Nie ma znaczenia, czy w grę wchodzi konsola PS5, czy jakakolwiek inny sprzęt; poniższe tytuły mają charakter multiplatformowy.

Niezależnie od tego, czy chcielibyśmy wybrać TOP 5 horrorów, czy TOP 20, to zawsze zawsze następuje selekcja i zawsze któregoś tytułu nie uwzględnimy. Tu krótkie zadanie dla Was: przedstawcie Wasze TOP 3 horrorów w ogóle i napiszcie, z jak wielkim bólem musieliście wybrać te trzy konkretne spośród dziesiątek innych wspaniałych produkcji.

Dying Light 2 - Usain Bolt w krainie zombie

Producent: Techland

Platformy: PC/PS4/PS5/XOne/XSX

Nie spodziewaliście się Dying Light 2 w tym temacie? Szczerze? Jeszcze kilka miesięcy wcześniej my również nie bralibyśmy tej gry pod uwagę w zestawieniu najstraszniejszych gier na Halloween. Najzwyczajniej w świecie wybralibyśmy “jedynkę”. Co się wobec tego zmieniło w Dying Light 2? Całkiem sporo. Jeśli porzuciliście Dying Light 2, bo nie uświadczyliście klimatu “jedynki”, to warto dać sobie jeszcze jedną szansę.

W czerwcu dzieło studia Techland otrzymało wymownie zatytułowaną aktualizację Good Night, Good Luck. Co tu dużo mówić, noc w Dying Light 2 coraz bardziej przypomina pierwszą odsłonę; noc stała się równie straszna, co za czasów Kyle’a Crane’a, ba, w Dying Light 2 pojawiła się nawet pełnoprawna broń palna. Wszyscy doskonale wiemy, że w życiu gracza są trzy rzeczy, których się nie zapomina: jest to właśnie pierwsza nocna ucieczka w Dying Light, pieśń Priscilli oraz pierwszy kontakt z “organizmem doskonałym”.

Alien: Isolation - Kosmiczny symulator siedzenia w szafie

Producent: Creative Assembly

Platformy: PC/X360/XOne/PS3/PS4

Byłem święcie przekonany, że Alien: Isolation ma zaledwie kilka lat, a przecież to dzieło ma już prawie dychę na karku… Produkcja Creative Assembly to bez wątpienia jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku survival-horror i absolutna topka, jeśli chodzi o gry z uniwersum Obcego. Mamy do czynienia z hołdem dla filmu “Obcy - ósmy pasażer Nostromo”. Nie uświadczymy tutaj dynamicznych scen akcji rodem z “Obcy - decydujące starcie”, gdzie uzbrojeni po same zęby żołnierze zasypują ołowiem wychodzące zewsząd drapieżne gadziny.

Tu rządzi klimat zaszczucia, bezradność, ciągły stan napięcia oraz świadomość, że to my jesteśmy zwierzyną. Retro futurystyczny projekt poziomów to prawdziwa gratka dla fanów uniwersum, fenomenalne udźwiękowienie wywołuje ciarki na plecach, zaś nieprzewidywalny (i de facto nieśmiertelny) ksenomorf nadal przyprawia o szybsze bicie serca. Grać tylko nocą. Obowiązkowo w słuchawkach.

Martha is Dead - Uważasz, że masz nerwy ze stali? Nie, nie masz

Producent: LKA

Platformy: PC/PS4/PS5/XOne/XSX

Z jednej strony thriller psychologiczny, z drugiej zaś solidna dawka grozy i naprawdę mocnych scen. I nie, nie chodzi tu o jumpscare’y. Czy wiecie, że gra Martha is Dead została ocenzurowana w wersji na konsole PlayStation? Wiecie, z jakiej racji? Pierwszoosobowa gra Martha is Dead zabiera graczy do Toskanii. Jest rok 1944, siły aliantów walczą z Niemcami. Głównym motorem fabularnym jest morderstwo tytułowej Marthy - córki niemieckiego żołnierza. Jej siostra bliźniaczka - Giulia - wyrusza w pełną bólu podróż ku rozwikłaniu tej zbrodni.

Dosłownie “pełną bólu”. Droga ku prawdzie obnaża złożoność ludzkiego umysłu, dotyka tematu traumy oraz autodestrukcji. Uruchamiając Martha is Dead trzeba przygotować się na sporą ilość krwawych scen oraz zacieranie się świata realnego z tym paranormalny. Jeśli chodzi o warstwę rozgrywki, to mamy do czynienia z dziełem osadzonym na mocnych fundamentach narracyjnych i detektywistycznych, które niejednokrotnie rzuci nam wyzwanie natury logicznej. Martha is Dead, mimo że zawiera elementy nadprzyrodzone, to stawia również na wierność: przepiękny projekt toskańskiej wsi u schyłku wojny, elementy lokalnego folkloru, autentyczna muzyka włoska tej epoki, czy nawet fakt, że w imię immersji twórcy ustawili włoski język jako domyślny. To wszystko sprawia, że gra Martha is Dead wyróżnia się, jednakże może być dla niektórych graczy dziełem trudnym w odbiorze.

Dead Space Remake - Cut off their limbs!

Producent: Motive Studio

Platofrmy: PC/PS5/XSX

Niby znowu kosmiczne klimaty, ale tej perełki nie mogło tutaj absolutnie zabraknąć. Oświeżona formuła zaserwowana przez Motive Studio to ciągle ten sam stary i poczciwy Dead Space, tylko że znacznie lepszy. Na potrzeby nowej wersji zadbano naturalnie o uwspółcześnioną oprawę audiowizualną, co jeszcze bardziej podkręca klimat. Wszystkie znane z pierwowzoru elementu znajdziemy również tutaj, ale jest coś jeszcze.

Nie chcąć zdradzać zawartości, musicie wiedzieć, że twórcy Dead Space Remake dorzucili kilka drobnych, ale jakże istotnych elementów, które z pewnością ucieszą każdego fana tej marki. Jeśli jednak jakimś cudem nie znacie tej serii, to najlepiej rozpocząć przygodę właśnie z Dead Space Remake.

Darkwood - polska perełka

Producent: Acid Wizard Studio

Platformy: PC/PS4/PS5/Switch/XOne/XSX

Niepozorna produkcja, ale jakże klimatyczna! Dzieło autorstwa polskiego Acid Wizard Studio potrafi przerazić i robi to na swój unikalny sposób. Kłania się arcyciekawy system dnia i nocy, który jest w praktyce rdzeniem tej gry. W dzień eksplorujemy proceduralnie generowany las, by zdobywać cenne surowce. Mamy więc czas na przygotowanie się, bowiem noc chce rzucić nam wyzwanie.

Gdy zapada zmrok, na żer wychodzą siły ciemności, a nasze przetrwanie zależy tylko i wyłącznie od tego, czy odpowiednio przygotowaliśmy się na atak. W tym celu korzystamy ze zgromadzonych surowców, zastawiamy pułapki i zaciekle bronimy swojej kryjówki. Proste i jakże wciągające.

W jakie gry horrory zagracie na Halloween?

Horrorów godnych uwagi jest znacznie, ale to znacznie więcej. Stąd też pytanie do Was: czy graliście w wyżej wymienione gry? A może macie innych faworytów, jeśli chodzi o sztukę straszenia? W co zagranie na Halloween? Zostawcie komentarz i pochwalcie się swoim TOP 5 najlepszych horrorów.