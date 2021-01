Wyjaśniamy, co to jest Android TV i jakie są najważniejsze cechy tego systemu Smart TV opracowanego przez Google. Podpowiadamy też, którzy producenci stosują go w swoich telewizorach.

Co to jest Android TV? Jaka jest różnica pomiędzy Smart TV a Android TV?

Android TV to system Smart TV, którego rdzeniem jest popularny system operacyjny firmy Google (znany między innymi ze smartfonów i tabletów). Jest częścią androidowego ekosystemu, co wiąże się z wieloma atutami, o czym jednak wspomnimy nieco później. Zapewnia wygodną obsługę i zaawansowane funkcje multimedialne na telewizorach i przystawkach różnych producentów.

W razie gdyby to jeszcze nie było jasne: odpowiadając na drugie pytanie z nagłówka – nie ma różnicy pomiędzy Smart TV a Android TV, bo Android TV to właśnie Smart TV (a właściwie jedna z platform Smart TV obecnych rynku – inne to między innymi webOS, Tizen i myHomeScreen).



Ekran główny Android TV (na przykładzie Xiaomi Mi TV 4S)

Jakie marki telewizorów mają Android TV? Czy telewizor z Android TV jest warty zakupu?

Telewizory z Android TV ma w swojej ofercie wielu różnych producentów. Choć Samsung, LG i Panasonic stawiają na autorskie systemy operacyjne, konkurencja woli pozostawać w ekosystemie Google.

Celując właśnie w takie rozwiązanie masz do wyboru modele takich marek jak:

Sony

Philips

TCL

Sharp

Toshiba

Hitachi

JVC

Xiaomi

oraz (w bardzo ograniczonym zakresie) Panasonic

System Android TV jest też rdzeniem wielu przystawek Smart TV. Dzięki nim możesz zmienić swój telewizor z innym systemem lub w ogóle bez funkcjonalności smart w pełnoprawne urządzenie z gatunku „inteligentnych”. Czy zakup takiego telewizora lub przystawki ma sens? Zdecydowanie tak, a świadczą o tym choćby zalety, o których zaraz przeczytasz.

Jakie są zalety, a jakie wady Android TV? Czy Android TV jest bezpieczne?

Android TV cechuje się podobnymi atutami do jego smartfonowego odpowiednika. Zapewnia więc z jednej strony prostą, w pełni intuicyjną obsługę (także głosową). Z drugiej – dostęp do wielu różnych aplikacji i zaawansowanych funkcji, pozwalających wykorzystać potencjał drzemiący w telewizorze. Upraszcza do granic możliwości przesyłanie treści z telefonu na duży ekran i równie dobrze sprawdza się, gdy chcemy obejrzeć film, być na bieżąco ze sportowymi wydarzeniami czy pograć w gry.



Szybkie ustawienia Android TV (na przykładzie Toshiba UA6B)

Co warte podkreślenia, Android TV zapewnia dostęp do wielu praktycznych funkcji i rozwiązań firmy Google. Są to przede wszystkim:

Google Play (sklep, w którym znajdziemy właściwie wszystkie popularne aplikacje, w tym YouTube, Netflix i HBO GO),

(sklep, w którym znajdziemy właściwie wszystkie popularne aplikacje, w tym YouTube, Netflix i HBO GO), Asystent Google (głosowy Asystent zapewniający intuicyjną obsługę telewizora – za pomocą naturalnych poleceń)

(głosowy Asystent zapewniający intuicyjną obsługę telewizora – za pomocą naturalnych poleceń) oraz Chromecast (odtwarzacz umożliwiający wygodne przesyłanie treści z urządzenia mobilnego na duży ekran).

Choć sklep Google Play jest pełen najróżniejszych aplikacji, nie wszystkie działają na telewizorach i nie wszystkie są dostępne w naszym kraju. Można w tym dopatrzeć się wady, ale skala „problemu” nie jest na szczęście szczególnie duża. Android TV nie zawsze też działa tak płynnie jak by się tego chciało (dotyczy to jednak głównie najtańszych modeli i też w żadnym razie nie jest regułą).

Odrębną kwestią, którą należałoby omówić, jest bezpieczeństwo systemu. Tak jak każde oprogramowanie, tak i Android TV jest podatny na złośliwe oprogramowanie, ale wcale nie bardziej niż konkurencyjne rozwiązania. Jedynie kontrowersje wzbudzać może przetwarzanie informacji (np. pod kątem precyzyjnych rekomendacji treści) – twój smartfon jednak także to robi, więc nie ma powodów do obaw. Pamiętaj tylko, by na bieżąco aktualizować system i nie podawać szczególnie wrażliwych danych podczas korzystania z telewizora podłączonego do Internetu.

Źródło: informacja własna

