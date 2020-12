Mniej zaawansowane technicznie osoby mogą poczuć się przytłoczone ilością dodatkowych opcji w telewizorach Smart TV. Rozwiewamy te obawy - możliwości jest wiele, ale ich obsługa nie jest skomplikowana! Przynajmniej jeśli chodzi o telewizory Samsunga.

Mogę za chwilę zostać nazwany cyfrowo wycofanym, ale sam... nie mam Smart TV. Na mojej ścianie wisi stara 55-calowa plazma FHD, która swego czasu została wyposażona w urządzenie Google Chromecast. Zrobiłem więc ze zwykłego telewizora coś na kształt Smart TV o dość ograniczonych możliwościach, ale że korzystam z niej wyłącznie do streamowania filmów bądź okazjonalnego grania (większość tytułów ogrywam jednak na monitorze), to nie czuję specjalnego ciśnienia, by oddać ten model na wysłużoną emeryturę. No... może pobór energii zaczyna mi nieco wadzić.



Recenzję telewizora 8K Samsung Q800T znajdziecie na naszych łamach - link poniżej

Z modelem Samsung Q800T miałem już okazję obcować przy okazji testów gier w rozdzielczości 8K. Nie miałem jednak okazji zapoznać się z funkcjami Smart. Teraz jest na to czas, więc szkoda byłoby nie skorzystać z okazji. Na naszych łamach ukazała się również pełna recenzja telewizora Samsung Q800T w 65-calowej wersji.

Smart TV dla laików

Oczywiście, to, że nie posiadam Smart TV nie oznacza, że pierwszy raz mam nimi styczność. Przez redakcję przewija się mnóstwo telewizorów i nie raz miałem okazję zobaczyć choćby to, jak funkcje smart "zamulają" na modelach z Androidem, jak i to, że Tizen w telewizorach Samsunga zapewnia znacznie płynniejsze działanie interfejsu.

Dobra... po pierwsze - pilot. Nie ma tu zatrzęsienia przycisków, których przeznaczenia musimy się domyślać. Tu jest minimalistycznie i prosto - kółko z przyciskiem po środku służy nam za pad kierunkowy (dół, góra, lewo, prawo i zatwierdzenie), a trzy przyciski poniżej służą do cofnięcia (strzałka), wejścia do menu (domek) i uruchomienia czy też pauzowania odtwarzania treści. Poniżej są już tylko przyciski odpowiadające za zmianę głośności oraz kanałów, a także trzy dedykowane przyciski do serwisów VOD - Netflixa, Amazon Prime Video oraz Rakuten TV. Rzecz nie do pogardzenia dla każdego filmomaniaka.

Jeśli poczujemy potrzebę wygadania się, a nikogo nie ma w pobliżu - możemy porozmawiać z pilotem wydając mu polecenia głosowe. Sterowanie głosem wymaga włączenia funkcji rozpoznawania mowy i nie ogranicza się do zmiany kanałów, czy głośności. Możesz za jego pomocą włączyć nawet Facebooka, czy zaprogramować wyłącznik czasowy.

Pora na użycie przycisku Home (czyli tego z wizerunkiem domku), tak by zobaczyć co w interfejsie piszczy. Z dołu wysunie nam się menu, po którym możemy nawigować za pomocą pada kierunkowego.

Samsung Smart TV - od czego zacząć?

Naturalnie od podłączenia TV do internetu. Smart TV bez dostępu do sieci po prostu nie ma racji bytu. Po wejściu do menu przechodzimy do ustawień (po lewej stronie). Sporo opcji prawda? Ale spokojnie - na początek nie musisz orientować się we wszystkich. Na początku wystarczy, że wejdziesz w ustawienia Ogólne oraz opcję Sieć, a tam skonfigurujesz dostęp do domowej sieci Wi-Fi. Oczywiście dostęp do takich serwisów jak Netflix, YouTube, czy Prime TV wymaga zalogowania się na własne konto. Jeśli go jeszcze nie posiadasz - może to właściwa pora na założenie.

Warto wiedzieć, że w ustawieniach znajdziesz dostęp do absolutnie wszystkie ustawienia (obrazu, dźwięku, nadawania, ogólnych, dostępu do pomocy technicznej, czy nawet umów prywatności), ale wcale nie musisz poruszać się ich gąszczu by uzyskać dostęp do najważniejszych opcji.

To się przyda - e-Manual w TV Wiadomo, że prawdziwy twardziel nigdy nie zagląda do instrukcji. To jednak właśnie tam znajdziecie dokładny opis wszystkich opcji. Po prostu zajrzyjcie tam po kryjomu, tak, żeby nikt nie widział... Co istotne instrukcję obsługi można znaleźć w formie cyfrowej również w ustawieniach telewizora.

Wystarczy, że otworzymy menu, a nad głównym paskiem znajdziemy opcje trybu inteligentnego, obrazu (warto zauważyć, że jest tu nawet tryb Filmmaker, który umożliwia oglądanie filmów z ustawieniami obrazu dokładnie takimi jakie miał na myśli twórca materiału), wzmocnienia dźwięku, obsługi głośnika, trybu gry, napisów, języka ścieżki dźwiękowej, PiP (Picture in Picture), sieci, proporcji obrazu, tonacji kolorów, wyrazistości obrazu, wzmacniacza kontrastu, formatu wyjścia audio, przestrzeni barwnej, a nawet konserwacji urządzenia. I paru innych rzeczy. Sporo tego... ale wcale nie trzeba tego wszystkiego ogarniać na start. Na początek można zmienić sobie tryb obrazu na taki, który nam najbardziej odpowiada.

Po włączeniu menu pierwsza ikona (na dole po lewej) umożliwia nam na dostęp do opcji, druga do wyboru zewnętrznego źródła obrazu, trzecia do wyszukiwania interesujących nas opcji czy treści, a czwarta przenosi nas do aplikacji (Apps). Tutaj można zajrzeć później, by zorientować się do jakiego bogactwa aplikacji daje nam dostęp TV Samsunga. Spotify, Netflix, Apple TV, Player.pl, HBO GO, Ipla, dostęp do internetu przez przeglądarkę, galerii itd... to dopiero początek. Można tu nawet znaleźć proste gry, którymi możemy sterować za pomocą pilota. Jeśli jesteś prawdziwym graczem - masz tu opcję rozgrywki przez Steam Link.

Nie sposób nie wspomnieć o opcji Samsung Ambient, która pozwala zamienić nasz telewizor w gustowny obraz. Trzeba przyznać, że efekt robi naprawdę dobre wrażenie.

Na koniec trzeba wspomnieć o jeszcze jednej istotnej funkcji - że smart TV Samsunga może nam zarządzać inteligentnym domem za pomocą funkcji SmartThings. Wystarczy, że podepniemy inne smart urządzenia Samsunga do TV i wrota IoT (Internet of Things) stoją przed nami otworem.

O funkcjach, poruszaniu się po menu, dodatkowych opcjach można by rozprawiać godzinami. Jest tego dużo, ale równocześnie Samsung zadbał, by poruszanie po tym wszystkim było intuicyjne i proste. Nie twierdzimy, że po 5 minutach obcowania z telewizorem Samsunga staniesz się ekspertem od Smart TV, ale podstawy przyswoisz właśnie w tak krótkim czasie. Hmm. Może to właśnie ten moment na wymianę mojej wysłużonej plazmy? Przypominamy, że pełną recenzję modelu Samsung Q800T (8K 65 cali) znajdziesz oczywiście na benchmark.pl

