Telewizory LG słyną z przyjaznego systemu Smart TV. Dobrze wygląda, szybko działa i ma niezły katalog aplikacji, a dzięki funkcjom inteligentnym jego obsługa nikomu chyba nie sprawia problemów. W tym roku doczeka się on największej aktualizacji od lat. Co zmieni się w webOS 6.0?

Telewizory LG zyskają nowe Smart TV – webOS 6.0 zmienia wygląd

Nowy webOS 6.0 to przede wszystkim zaktualizowany interfejs. Subtelne ikonki u spodu ekranu zostaną zastąpione przez pełnoekranowy układ kafelkowy – trochę na wzór tego znanego z Androida. LG przekonuje jednak, że będzie to dobrze przemyślany system, dający ułatwiony dostęp do wyszukiwarki, interesujących treści, poszczególnych aplikacji, funkcji udostępniania ekranu, przełączania się pomiędzy różnymi źródłami treści, a także konfigurowania ustawień.

Na wyglądzie jednak zmiany się nie kończą. System webOS 6.0 to także nowe komendy głosowe do Asystenta Google, funkcja Next Picks polecająca programy na żywo i materiały z platform VOD czy też szybkie przesyłanie treści z telefonu na telewizor. W tym celu przydatny okaże się nowy pilot Magic z NFC (wystarczy go dotknąć wspomnianym smartfonem).

To największa zmiana od lat

„System webOS 6.0 – najnowsza wersja naszej przyjaznej użytkownikom, otwartej platformy dla telewizorów stanowi najważniejszą aktualizację od czasu wprowadzenia systemu webOS w 2014 roku. Jego nowa edycja to wyraz dążenia firmy LG do oferowania usług, produktów i technologii wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, których bardzo cenimy” – skomentował Park Hyoung-sei, prezes LG Home Entertainment.

System webOS 6.0 będzie dostępny na telewizorach OLED, QNED, NanoCell i UHD na rok 2021, które zostaną zaprezentowane podczas tegorocznych targów CES. Na razie nie wiadomo, czy trafi też na starsze modele w ramach aktualizacji.

Źródło: LG, informacja własna

