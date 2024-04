Czy lecę samolotem Boeinga? Takie pytanie stawia sobie dziś wielu pasażerów. To skutki wielu awarii w ostatnich miesiącach. Boeing notuje duży zjazd na amerykańskiej giełdzie.

Boeing to amerykański producent samolotów (ale również rozwiązań konkurencyjnych dla SpaceX). Jedna z największych tego typu firm na świecie w ostatnich miesiącach ma niemałe tarapaty. Problemy techniczne kilku samolotów sprawiły, że zaufanie pasażerów do maszyn Boeinga znacznie spadło. Teraz w sieci jest już nawet strona, która sprawdza, czy nasz planowany lot odbędzie się z wykorzystaniem samolotu właśnie tej marki.

Problemy Boeinga

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przydarzyło się kilka awarii samolotów marki Boeing. Warto wiedzieć, że samoloty regularnie przechodzą badania i muszą spełnić bardzo wyśrubowane normy. Mimo tego 5 stycznia tego roku w jednym z samolotów tej marki (Boeing 737 MAX 9) doszło do usterki - wypadnięcia wtyczki z awaryjnych drzwi. Skutkiem było m.in. przeprowadzenie wielu audytów technicznych.

Jak donosi New York Times, aż 33 audyty wykazały nieprawidłowości, przez co Boeing nie przeszedł ich z pomyślnym wynikiem. Łącznie takich badań było 89, co oznacza porażkę Boeinga w 37% przypadków. Audytami zajmuje się amerykańska instytucja FAA.

Jedną z konsekwencji jest drastyczny spadek cen akcji Boeinga - od początku 2024 roku aż o 30%. Na niewiele zdają się więc zapewnienia Boeinga, świadczące o natychmiastowym podjęciu niezbędnych działań. Już po opublikowaniu raportu, 14 marca, doszło do kolejnego incydentu. Tym razem mechaniczna usterka zmusiła Boeinga 777 należącego do linii lotniczych American Airlines (prawie 250 osób na pokładzie) do awaryjnego lądowania w Los Angeles.

Dla Boeinga kilka usterek samolotów w krótkim czasie, a także wyjątkowo niekorzystne wyniki audytu FAA to fatalne wiadomości. Doszło też do tego, że władze Stanów Zjednoczonych nakazały inspekcje maszyn tej marki. Być może zaostrzenie zasad bezpieczeństwa dotknie też maszyn innych producentów.

Zaniepokojeni pasażerowie nie chcą latać samolotami Boeinga

Nic dziwnego, że spora część pasażerów ma pewne obawy przed lotem maszynami tej marki. Niestety, ciężko wyobrazić sobie, aby “wybrać sobie” rodzaj samolotu, który obsłuży konkretny lot. Jest jednak inne rozwiązanie.

Mowa o specjalnej stronie internetowej. Wyszukujemy na niej lot - czy to taki, na który mamy już wykupiony bilet, czy zaplanowany na przyszłość. Wynikami wyszukiwania jest informacja o tym, czy lecimy samolotem amerykańskiego producenta.

Wystarczy wejść pod adres https://www.amiflyingonaboeing.com/. Wybieramy linię lotniczą, podajemy numer lotu i datę. W odpowiedzi zobaczymy informację na temat modelu samolotu wykonującego konkretny lot.

Czy powinniśmy dziś obawiać się samolotów Boeinga?

Boeing to jeden z największych producentów samolotów na świecie. Kilka przypadków awarii i niekorzystny wynik audytu technicznego powodują, że część pasażerów obawia się dziś lotu Boeingiem. Pamiętajmy jednak, że mówimy zaledwie o sporadycznych awariach, które na szczęście nie niosły za sobą poważniejszych konsekwencji. Tysiące lotów maszynami Boeing odbywają się natomiast bezproblemowo każdego dnia - mają je linie lotnicze z całego świata.

Warto jednak docenić szybką reakcję odpowiednich instytucji i błyskawiczne przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych. W przeszłości kilkukrotnie dochodziło już też do sytuacji, w której konkretny model samolotu otrzymywał czasowy zakaz wykonywania lotów komercyjnych, czy producent musiał wykonywać dodatkowe działania techniczne.

Dotyczy to między innymi modelu McDonnell Douglas DC-10, owianego złą sławą samolotu, który w latach 70-tych miał sporo wypadków. Po awariach, które skutkowały także śmiercią pasażerów modelu DC-10, samolot został poddany wielu poprawkom. W efekcie reputacja samolotu poprawiała się, a nawet zyskał uznanie jako całkiem bezpieczny statek powietrzny.

Rok temu fabryki amerykańskiej marki opuścił ostatni Boeing 747. Jumbo Jet przez lata był ceniony na całym rynku, dziś jest otoczony niemałym kultem. Wygląda jednak na to, że zbudowana między innymi dzięki niemu renoma marki jest dziś mocno nadszarpnięta.