Boeing 747 właśnie przechodzi do historii. Producent oddał do użytku ostatni wyprodukowany model kultowego szerokokadłubowca, jednocześnie zamykając historię 747 ciągnącą się nieprzerwanie od 1969 roku.

Historia Boeinga 747 zmierzała ku końcowi już od 2020 roku, kiedy to producent poinformował o zamiarze zakończenia produkcji kultowego już tzw. jumbo-jeta zaraz po tym, jak zostaną zrealizowane ostatnie zlecenia od klientów.

Niedługo później, bo w 2023 roku Boeing 747 oficjalnie przechodzi do historii, a producent zamyka ten ważny dla firmy etap oficjalnym wydaniem ostatniego egzemplarza 747.

Boeing dostarczył niemal 1600 egzemplarzy 747

Produkcja legendarnego Boeinga 747 ruszyła po 28-miesięcznym okresie projektowania. Wówczas - w 1969 roku, kiedy jumbo-jet pojawił się na rynku - była to prawdziwa rewolucja. Samolot był w stanie przewieźć nawet 660 osób z uwagi na szerokokadłubową konstrukcję, a to pozwoliło znacznie obniżyć koszty biletów lotniczych, co przełożyło się na popularyzację lotów długodystansowych.

Od rozpoczęcia produkcji do ostatniego B747, który opuścił fabrykę producenta łącznie powstały aż 1574 egzemplarze jumbo-jetów. „Królowa niebios” jednak odchodzi do historii, a Boeing oddaje do użytku ostatni wyprodukowany samolot. Ten trafił do amerykańskiego przewoźnika Atlas Air.

Zbyt duże zużycie paliwa sprawia, że jumbo-jety znikają z nieba

Choć historia B747 trwa nieprzerwanie od wielu lat, a producent wyprodukował pokaźną liczbę odrzutowców, jumbo-jet jest wykorzystywany przez przewoźników coraz rzadziej. Wynika to przede wszystkim z tego, że wyposażony w 4 silniki B747 pochłania kolosalne ilości paliwa.

Boeing 747 zużywa średnio 4 litry paliwa na sekundę, co w przeliczeniu na godzinę oznacza nawet 15 tysięcy litrów.

Firma Cirium, która specjalizuje się w analizie rynku lotniczego informuje, że obecnie wykorzystywane są 44 egzemplarze Boeingów 747, a większość z nich znajduje się we flocie Lufthansa. Z biegiem lat liczba ta będzie stale maleć - a lotnictwo będzie coraz częściej korzystać z bardziej ekologicznych napędów oraz paliw.

