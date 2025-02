LG UltraGear GX7

Wyśrubowane parametry techniczne nowoczesnych monitorów gamingowych mogą wydawać się bardziej marketingowym chwytem niż funkcjonalnością mającą praktyczne zastosowanie w gamingu. To wrażenie jest jednak mylące.

Na przykładzie nowego LG UltraGear 27GX790A-B dokładnie wyjaśniamy, jaką rolę odgrywają poszczególne charakterystyki i dlaczego mają znaczenie w codziennej rzeczywistości fanów gier.

Dlaczego ważne są herce i milisekundy?

Ile klatek na sekundę jest w stanie zarejestrować ludzkie oko? Najczęściej podaje się liczbę 60, przy okazji uzasadniając tym samym, że nie ma sensu korzystanie z ekranów z większą częstotliwością odświeżania obrazu niż 60 herców. Oczywiście, są to tezy całkowicie błędne. Przede wszystkim nasze oczy nie widzą żadnych klatek na sekundę, tylko ciągły obraz. I są w stanie, a właściwie nasz przetwarzający te informacje mózg jest w stanie, wyróżnić w nim pojedynczą „klatkę”, która pojawia się tylko przez trzechsetną część sekundy. W przypadku wytrenowanego wzroku może to być pięćsetna część sekundy, a badania prowadzone na pilotach myśliwców wykazały, że zarejestrowali oni nawet pojedynczy błysk, który był widoczny przez tysięczną część sekundy.

Na dodatek nasza percepcja jest bardzo wrażliwa na wrażenie płynności ruchu. Nawet kompletny laik od razu dostrzeże różnicę pomiędzy obrazem aktualizowanym 60, 120 i 240 razy na sekundę. A żeby monitor wyświetlał te zaktualizowane klatki w odpowiednim tempie, musi posiadać techniczną zdolność do odpowiednio częstego odświeżania obrazu. Matryca LG UltraGear 27GX790A-B działa z prędkością 480 Hz, więc odświeża go prawie pół tysiąca razy na sekundę. Maksymalnie, bo karta graficzna nie zawsze jest w stanie wygenerować tyle klatek. Ale jakie to ma praktyczne znaczenie dla graczy?

Płynność wyświetlanego obrazu, zwłaszcza w dynamicznych scenach, ma kluczowy wpływ na komfort grania. Im wyższa, tym większe mamy wrażenie immersji, ponieważ zaczynamy postrzegać świat gry tak, jak otaczającą nas rzeczywistość. Ale to nie wszystko. Im więcej herców i im więcej klatek na sekundę, tym szybciej reagujemy na zmieniającą się sytuację. Różnica w opóźnieniu wyświetlania klatek na monitorze 60 Hz a 240 Hz, o 480 Hz już nawet nie mówiąc, to kilkanaście milisekund. Fani gier sieciowych, takich jak Counter-Strike czy Valorant, doskonale wiedzą, że to naprawdę dużo. Poważni gamerzy zawsze starają się wycisnąć ze swojego sprzętu jak najwięcej klatek na sekundę, żeby zareagować wcześniej niż przeciwnik. A właśnie tych kilkanaście milisekund może poprawić ich własny czas reakcji o 5 do 10%. Nie zauważymy tego w jednej akcji. Ani w jednym meczu nawet. Ale na przestrzeni wielu rozgrywek poprawa osiągów będzie już wyraźnie widoczna w ogólnych statystykach.

Organiczne, samoświecące i najlepsze

Nowoczesne matryce OLED są o wiele doskonalsze od starszych IPS, TN i VA. Dlaczego? Ponieważ nie stosują osobnego, znajdującego się w innej warstwie ekranu strefowego podświetlenia, które działa na całe grupy diod odpowiadających tylko za kolor tego światła. Ekran OLED składa się z organicznych diod, które od razu emitują światło o określonej długości fali. Jedna dioda może świecić ostrą bielą, a druga, tuż obok, może być idealne czarna. Stare matryce nie są zdolne do osiągnięcia takiego kontrastu. Obraz wyświetlany przez LG UltraGear 27GX790A-B charakteryzuje się kontrastem 1,5 miliona do jednego. W najlepszych monitorach starej generacji ten współczynnik liczony jest nie w milionach lecz tysiącach.

Jakie to ma przełożenie na granie? Wystarczy popatrzeć – najlepiej na gry z bogatą oprawą wizualną, pełne szczegółów i obficie korzystające z efektów światłocieni. Nawet kilkuletni już Wiedźmin 3 czy Red Dead Redemption 2 będą wyglądać znacząco lepiej, nie mówiąc już o najnowszym Kingdom Come: Deliverance 2 czy nadchodzącym GTA VI. Jeśli już wcześniej mieliśmy wrażenie, że możemy się zanurzyć w kreowanych przez nie światach, to dopiero widząc je na takim monitorze jak LG UltraGear serii GX7 zrozumiemy, na czym polega prawdziwa immersja. Także dlatego, że organiczne diody o wiele lepiej radzą sobie zarówno z wyświetlaniem kolorów, jak i gradacją ich odcieni. Matryca w modelu LG UltraGear 27GX790A-B zapewnia aż 98,5% pokrycia rozszerzonej palety barw standardu DCI-P3, co nie tylko sprawia, że doskonale odwzorowuje świat gier, ale też jest w zupełności wystarczająca do zastosowań profesjonalnych, jeśli ktoś zajmuje się obróbką grafiki, wideo lub fotografii.

Synchronizacja i przepustowość – nie wolno o nich zapomnieć

Możliwość odświeżania obrazu nawet 480 razy na sekundę to wielka zaleta takiego monitora jak LG UltraGear 27GX790A-B. Ale może być również problemem, jeśli karta graficzna generuje o wiele mniej klatek na sekundę - wtedy mogą pojawiać się artefakty wizualne określane mianem tearingu i stutteringu. Aby temu zapobiec, wiodący producenci układów graficznych opracowali technologie synchronizacji – NVIDIA G-SYNC oraz AMD FreeSync. Sprawiają one, że monitor dynamicznie dostosowuje swoje odświeżanie do liczby klatek dostarczanych przez kartę. Oczywiście LG UltraGear 27GX790A-B obsługuje obydwie metody synchronizacji i idealne współpracuje zarówno z układami NVIDIA, jak i AMD.

Wszystko to jednak nie miałoby większego znaczenia, gdyby nie złącza DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1. Cała przewaga, jaką dają monitory LG UltraGear serii GX7, zostałaby bez nich zniwelowana. Dlaczego? Chodzi o przepustowość. Stare złącza HDMI i DisplayPort pozwalały na przesyłanie dwu- lub nawet trzykrotnie mniej danych niż nowe HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1. Przez dawne HDMI na przykład można było przesłać tylko tyle danych, by wystarczyło odświeżyć obraz 4K zaledwie 60 razy na sekundę. Jeśli chcieliśmy prawdziwej, zbliżonej do naturalnej płynności obrazu, klatki musiały zostać poddane kompresji stratnej, zwykle poprzez spłycenie głębi kolorów. Nowe złącza, czyli posiadane przez LG UltraGear 27GX790A-B DisplayPort 2.1 oraz HDMI 2.1, mają przepustowość pozwalającą na przesyłanie oryginalnego, nieskompresowanego obrazu w rozdzielczości nawet 8K do 120 razy na sekundę. A w rozdzielczości 1440p, może to być nawet 480 klatek na sekundę! Czyli, zupełnie nieprzypadkowo, dokładnie tyle, ile maksymalnie jest w stanie wyświetlić ten monitor.

Tak wysoka płynność w połączeniu z bezstratnym obrazem prosto z karty graficznej daje efekty wprost olśniewające. Najlepiej widoczne są w grach obfitych w detale. Ale tak naprawdę wszystkie wyglądają wyraźnie lepiej, czy to kultowe RPG w stylu Baldur’s Gate 3 albo Elden Ring, czy topowe wyścigi typu Forza Motorsport, gry akcji jak Ghost of Tsushima czy strzelanki, na przykład nadchodzący Doom: Dark Ages. Jeśli mamy odpowiednio mocną kartę graficzną i chcemy zobaczyć, jak ogromną wizualną różnicę robią nie tylko maksymalne detale i efekty w stylu ray-tracing, ale też wysoka płynność zapewniania przez monitor z matrycą OLED i tak wyśrubowanym natywnym odświeżaniem jak LG UltraGear 27GX790A-B, możemy odpalić naszego polskiego Cyberpunk 2077, który przez wielu uznawany jest za najładniejszą grę na świecie. I przekonać się, że dopiero teraz jest naprawdę piękny, bo dzięki tylu klatkom na sekundę praktycznie nie da się go odróżnić od rzeczywistości oglądanej własnymi oczami.

Ciesząc się idealnie płynną, nasyconą naturalnymi kolorami i głębokimi cieniami, perfekcyjne odwzorowaną oprawą wizualną gier, nie należy jednak zapominać o zdrowiu. Graczom niestety zdarza się nie pamiętać o zasadach ergonomii, które wymagają, by monitor znajdował się idealnie na wprost oczu i w odpowiedniej odległości. Gry wciągają na tyle, że często nie zwraca się uwagi na zmęczenie wzroku czy bóle karku lub pleców, które są skutkiem nieprawidłowej postawy i ustawienia ekranu. Na szczęście LG UltraGear 27GX790A-B posiada opcje regulacji zarówno wysokości, jak i nachylenia oraz obrotu, a także funkcję pivot, więc pozwala na odpowiednie dostosowanie pod kątem zdrowia i komfortu.