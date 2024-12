LG tuż przed targami CES 2025 prezentuje nowe monitory. Dwa modele z serii UltraGear GX9 (45GX990A i 45GX950A) to produkty stworzone przede wszystkim z myślą o graczach, ale nie tylko. Jeden z nich wyróżnia się zginanym wyświetlaczem OLED.

Wielkimi krokami zbliżają się targi CES 2025, a już teraz przed szereg wychodzi LG, prezentując nowe produkty. Mowa o 45-calowych monitorach gamingowych OLED o rozdzielczości 5K2K i proporcjach 21:9. Modele oferują Dual-Mode drugiej generacji, dzięki czemu możliwa jest konfiguracja proporcji i rozmiaru wyświetlanego obrazu.

LG: 45GX990A oraz 45GX950A

Co wyróżnia model 45GX990A? Otóż jest to “pierwszy na świecie zginany wyświetlacz OLED o rozdzielczości 5K2K”. Producent deklaruje, że “monitor może płynnie przejść z całkowicie płaskiego do krzywizny 900R w ciągu kilku sekund”. Na pokładzie znajduje się wspomniany Dual-Mode, czas reakcji wynosi 0,03 ms (GtG), co sprzyja płynnej rozgrywce.

Kolejny model zaprezentowany przez LG to 45GX950A. Charakteryzuje się on krzywizną 800R, ale bez możliwości jej regulacji. W obu przypadkach mamy obsługę DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 i USB-C z zasilaniem 90 W. Dodatkowo monitory obsługują NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium Pro.

Cena i dostępność

Niestety, ale aktualnie nie wiemy, ile będą kosztować wspomniane modele, ani kiedy trafią na rynek. Nie jest wykluczone, że odpowiedź na te palące poznamy już wkrótce – na targach CES 2025.

Źródło: LG