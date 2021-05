Technologia Wi-Fi 6 coraz większymi krokami wkracza do naszych domów. Nowy, szybszy standard sieci bezprzewodowej od niedawna jest również dostępny w systemach D-Link Covr Wi-Fi Mesh Whole Home.

Systemy Wi-Fi Mesh są dostępne w ofercie firmy D-Link już od dłuższego czasu (za przykład można podać zestaw D-Link Wi-Fi Mesh Dual Band Covr Whole Home AC1200). Ostatnio jednak pojawiły się tutaj dwa nowe systemy zgodne ze standardem Wi-Fi 6.

D-Link wprowadza systemy Wi-Fi 6 Mesh

System Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800 występuje w konfiguracji z dwoma urządzeniami (COVR-X1862) i trzema urządzeniami (COVR-X1863) – rozwiązania te sprawdzą się w domach z wieloma urządzeniami sieciowymi i są w stanie pokryć obszar odpowiednio do 420 m2 i 600m2 (jeżeli konieczne jest zwiększenie pokrycia, sieć można rozbudować przez dodanie kolejnych punktów dostępowych). Tam, gdzie preferowany jest dostęp przewodowy, można skorzystać z wbudowanych gigabitowych portów Ethernet, do których można podłączyć pamięci masowe NAS, telewizory Smart czy konsole do gier.

Producent chwali się przepustowością w dwóch zakresach do 1800 MB/s (600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz + 1200 Mb/s w paśmie 5 GHz). Dzięki technologii Smart Roaming, podłączone urządzenia mobilne automatycznie przełączają się na punkty Covr z najsilniejszym sygnałem. Dodatkowo zastosowano tutaj technologie MU-MIMO, OFDMA oraz BSS Colouring zwiększające pojemność i wydajność sieci, a także najnowszą technologię szyfrowania WPA3.

Co więcej, systemy Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800 wspierają obsługę głosem przez Alexę i Asystenta Google – technologia daje możliwość wygodnego zarządzenia domową siecią Wi-Fi. Do konfiguracji sieci można wykorzystać aplikację mobilną D-Link Wi-Fi, dostępną na systemy Android oraz iOS, a kontrola rodzicielska pozwala przypisać urządzenia do profili członków rodziny, co umożliwia dla konkretnego urządzenia blokować strony, zarządzać harmonogramami dostępu do Wi-Fi lub nawet je wyłączać.

Ile kosztuje system D-Link Wi-Fi 6 Mesh?

System Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800 niebawem trafi do sprzedaży – konfiguracja z dwoma routerami (COVR-X1862) to koszt około 950 złotych, a konfiguracja z trzema routerami (COVR-X1863) około 1400 złotych.

Poniżej znajdziecie jeszcze krótką prezentację sprzętu.

Źródło: D-Link