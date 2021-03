Szerokie opcje zarządzania i skuteczne zabezpieczenia to właśnie to, co do zaoferowania mają nowe przełączniki TP-Link do małych i średnich firm: TL-SG3210XHP-M2, TL-SG3428MP, TL-SG3428, TL-SG3428X i TL-SG2008.

Nowe przełączniki TP-Link są kompatybilne z chmurową platformą Omada SDN. Dzięki temu zarządzanie siecią jest proste i wygodne. Ze względu na swoją charakterystykę dobrze sprawdzać mają się przy tworzeniu skalowalnych sieci przewodowych i bezprzewodowych – sterowanych przez jeden interfejs, także z poziomu przeglądarki WWW i wiersza poleceń.

Nowe przełączniki TP-Link do małych i średnich firm

Flagowym modelem jest TP-Link TL-SG3210XHP-M2 z 8 portami PoE+ 2,5G i 2 slotami SFP+ 10G. Budżet mocy na każdy port wynosi 30 W, a na komplet – 240 W. Przełącznik obsługuje też IPv6 oraz QoS L2/L3/L4. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to możesz liczyć na ochronę portów, wiązanie IP-MAC-Port, DHCP Snooping czy ACL – blokujący dostęp do określonych treści w sieci. W ograniczaniu dostępu do transmisji multicast sprawdzają się IGMP Throttling i IGMP Filtering, a IGMP Snooping nakierowuje strumienie na określonych subskrybentów.

TP-Link TL-SG3428MP jest wyposażony 24 porty PoE+ i 4 porty SFP 1G, a łączny budżet mocy wynosi w tym przypadku 384 W (na jeden port nadal jest to 30 W). Znów na liście kompatybilności odnajdujemy IPv6, QoS L2/L3/L4 czy IGMP Snooping.

Dalej mamy TP-Link TL-SG3428X i TL-SG3428. Obydwa mają po 24 gigabitowe porty RJ45, ale w pierwszym przypadku towarzyszą im cztery sloty SFP 10G, a w drugim – cztery sloty SFP 1G. Uzupełnieniem nowej serii jest TL-SG2008 z 8 gigabitowymi portami RJ45 – kierowany przede wszystkim do mniejszych biur.

Ceny? Od około 250 do ponad 2000 złotych. W każdym przypadku przełącznik jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.

Źródło: TP-Link

