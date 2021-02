Specyfikacja Mercusys MR70X prezentuje się bardzo obiecująco, a w porównaniu z niewygórowaną ceną każe się poważnie zastanowić, czy aby nie jest to opcja godna rozważenia.

Mercusys MR70X – co potrafi router za 200 złotych?

Mercusys MR70X to domowy router za mniej więcej dwie stówki, ale ma oferować znacznie więcej niż wskazywałaby na to cena. Zresztą z tego właśnie słynie ta marka, więc trudno mówić o zaskoczeniu. Trudno też byłoby mówić o jakichkolwiek wodotryskach, ale nie dla nich przecież kupuje się sprzęt z tej półki. Wydając cztery razy więcej niż „można by”, oczekuje się jednak czegoś więcej niż klasy podstawowej i to akurat wydaje się całkiem rozsądnym podejściem.

Po pierwsze Mercusys MR70X działa w standardzie Wi-Fi 6, a to wiąże się z szeregiem korzyści. Możesz na przykład liczyć na pracę w dwóch pasmach i w obu tych przypadkach także na niezłe transfery: do 574 Mb/s w 2,4 GHz oraz nawet 1201 Mb/s w 5 GHz. Pozostając w temacie prędkości, wypada też wspomnieć o trzech gigabitowych portach LAN i również gigabitowym porcie WAN. Zatem i bezprzewodowo, i przewodowo wygląda to nieźle.

Po drugie nowy router Mercusys oferuje technologie kształtowania wiązki i kolorowania BSS (poprawiające siłę połączenia), OFDMA i MU-MIMO (zapewniające niezawodną obsługę wielu urządzeń naraz) oraz Smart Connect i Target Wake Time (ta pierwsza automatycznie przełącza na optymalne pasmo Wi-Fi, a druga umożliwia wydłużenie czasu uśpienia akcesoriów smart home).

Nie bez znaczenia są również: najnowsze szyfrowanie WPA3, funkcja kontroli rodzicielskiej oraz QoS, czyli rozwiązanie pozwalające na nadawanie priorytetów w ruchu poszczególnym urządzeniom. To wszystko razem ma czynić z routera Mercusys MR70X dobry sprzęt do domu, w którym pracuje i uczy się zdalnie oraz oddaje się rozrywce na różne sposoby.

