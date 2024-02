Jeśli szukasz pomysłu na weekend, to darmowe gry mogą być rozwiązaniem. Nie tylko Epic Games Store oferuje bezpłatną rozrywkę. Na Steamie również znajdziemy gry za darmo, w tym polski hit.

W co grać, jak nie ma w co grać? My osobiście tego zmartwienia nie mamy, gdyż staramy się każdego dnia szerzyć Demokrację Zarządzaną w Helldivers 2. Chcąc jednak zaoszczędzić parę złotych, warto skupić swoją uwagę na darmowych grach. Oto propozycje na weekend.

Darmowa gra w Epic Games Store

Darmowe gry od Epic Games Store przypisujemy do swojego konta na stałe. Ten weekend (i kolejne!) możemy spędzić z Super Meat Boy Forever od studia Team Meat. Idealna propozycja dla fanów platformówek 2D. Nasz refleks zostanie wystawiony na próbę, poziomy są brutalne, a “śmierć jest nieunikniona”. Powiało grozą!

Na odebranie Super Meat Boy Forever mamy czas do 29 lutego do godziny 17:00 czasu polskiego. Wystarczy aktywne konto na platformie Epic Games Store.

Darmowe gry na Steamie

Na platformie Steam znajdziemy gry czasowo darmowe. Nie przypiszemy ich do swojego konta na stałe, jednak przez kilka dni możemy cieszyć się rozgrywką całkowicie bezpłatnie. W ciągu najbliższych dni możemy przetestować Dying Light 2: Reloaded Edition. Od premiery minęły ponad 2 lata, ale doskonale widać, że Techland udziela dalszego wsparcia. Seria aktualizacji uczyniła tę grę jeszcze lepszą.

Zwiastun darmowego weekendu to chyba najlepsza rekomendacja. Drugim tytułem na platformie Steam to czasowo darmowe Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition.

Źródło: Epic Games Store, Steam