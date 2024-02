Doom w kosiarce. Oficjalnie. Nie mam pytań

Doom zmierza na kolejną “platformę”. Wymagania sprzętowe: kosiarka. Można tym samym spędzić miło czas robiąc coś pożytecznego, czyli grając w grę, a przy okazji skosić trawę.

Legendarna gra Doom jest obiektem wielu eksperymentów. Jeśli temat jest ci obcy, to wiedz, że grę Doom w przeszłości uruchamiano np. na ciągniku John Deere, czy na teście ciążowym. Mało? Doom był uruchamiany również na lodówce, kalkulatorze, na wyświetlaczu w starym aparacie Kodak DC 260, drukarce Canon PIXMA, a całkiem niedawno Doom został uruchomiony na bakteriach. A teraz nadszedł czas na oficjalną premierę Dooma na kosiarkach.

Doom: oficjalna premiera na kosiarkach

Doom oficjalnie na kosiarkach - brzmi dumnie, a raczej "doomnie". Oryginalny Doom z 1993 r. w wersji shareware zostanie wydany jako darmowa aktualizacja dla posiadaczy robotów koszących Husqvarna Automower w okresie od kwietnia do września 2024 r. Aktualizacja trafi do 30 tys. użytkowników na całym świecie. Udostępniono nawet oficjalny, nazwijmy to, zwiastun rozgrywki.

Jak to wszystko działa? Rozgrywka odbywa się za pomocą wbudowanego wyświetlacza i elementów sterujących kosiarki. Gracze poruszają się po grze za pomocą pokrętła sterującego, aby skręcać w lewo i w prawo, a naciśnięcie przycisku START powoduje bieg do przodu. Przycisk STOP służy z kolei do strafe'owania (poruszanie na boki) i otwierania drzwi. Aby wystrzelić, użytkownik naciska pokrętło sterowania.

Doom to fenomen

Cóż, skoro można zhakować szczoteczki do zębów, to i Doom poradzi sobie z kosiarką, tak samo jak Elden Ring poradził sobie z bananami. Ciekawi mnie, gdzie jeszcze zostanie uruchomiona ta legendarna gra.

Będąc w temacie kosiarkowo-gamingowym warto przypomnieć o istnieniu nieszablonowej gry Lawn Mowing Simulator. Tak, drodzy czytelnicy, symulator koszenia trawników istnieje i ma się całkowiem dobrze, o czym świadczą recenzje na platformie Steam.

Źródło: Husqvarna Poland, zdjęcie otwarcia: Husqvarna Poland