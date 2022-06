Photoshop w przeglądarce? Za darmo i dla każdego? Owszem, są takie plany. Ba, rozwiązanie jest już nawet testowane.

Darmowy Photoshop w przeglądarce – to się dzieje

Photoshop jest jednym z najpopularniejszych programów na świecie, a dla wielu nazwa ta jest wręcz synonimem edytora graficznego. Owszem, jego obsługa bywa skomplikowana, ale to nawet nie to jest głównym powodem, dla którego poza sektorem profesjonalnym nie stanowi on raczej wyboru numer jeden. Ale to może się zmienić.

Firma Adobe zapowiedziała, że już niebawem udostępni aplikację Photoshop w wersji webowej. Oznacza to tyle, że edytor nie będzie wymagać instalacji – skorzystamy z niego z poziomu przeglądarki internetowej.

Co więcej, przeglądarkowy Photoshop dostępny będzie zupełnie za darmo. Będzie to wprawdzie mocno okrojona wersja, ale w przypadku konieczności dokonania szybkiej modyfikacji z dala od swojego komputera powinna się sprawdzić. W razie czego będzie jeszcze opcja dokupienia dodatkowych opcji – słowem: klasyczne freemium.

Trwają testy, a tymczasem możesz skorzystać z alternatywy

Aktualnie trwają testy w Kanadzie. Po ich zakończeniu Photoshop Online zostanie udostępniony globalnie. Nie należy go przy tym mylić z przeglądarkową wersją edytora udostępnioną subskrybentom pod koniec ubiegłego roku.

Oczywiście Photoshop nie będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem. Od lat z powodzeniem działają przeglądarkowe edytory grafiki, takie jak Pixlr, Canva czy Photopea.

Źródło: Adobe, The Verge, Engadget