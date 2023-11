Na jednej szali miłosierdzie, na drugiej fanatyczna wiara w święte prawo Kościoła Chrystusa Mściwego. The Inquisitor, czyli polska gra na podstawie twórczości Jacka Piekary, otrzymuje datę premiery.

The Inquisitor wychodzi z mroku. Oficjalna data premiery

Polskie studio The Dust wraz z wydawcą Kalypso Media ogłaszają datę premiery The Inquisitor - gry na podstawie twórczości Jacka Piekary. Mrocza przygoda zadebiutuje 8 lutego 2024 r. na PC z systemem Windows, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Kolejny tytuł, który nie zagości na konsolach minionej generacji.

Wraz z ujawnieniem daty premiery otrzymujemy również interesujący film ze studia nagraniowego, w którym aktor Jamie Maclachlan - użyczający swojego głosu głównemu bohaterowi produkcji - zdradza kulisy swojej pracy.

Czemu możemy spodziewać się po The Inquisitor?

Gra przenosi nas do alternatywnej historii lat 1500. Fundamentem artystycznej wizji jest fakt, że Jezus Chrystus nie umarł za nasze grzechy, lecz uwolnił się z krzyża i zabił niewiernych. W The Inquisitor działamy w służbie Kościoła Chrystusa Mściwego i to na naszych barkach spoczywa obowiązek utrzymania porządku i niezachwianej wiary w Boga.

The Inquisitor mieści się w ramach fabularnej gry przychodowej dark fantasy, gdzie wyraźnie nakreślono mechaniki detektywistyczne, ale nie zabraknie w niej elementów akcji, łamigłówek oraz rozgałęzień fabularnych, które wystawią na próbę naszą moralność.

Wcielamy się w Mordimera Madderdina, inkwizytora, któremu dane będzie osądzać grzeszników lub okazywać litość. Gracze mają więc wybór. Nie zabraknie tu opcjonalnych przesłuchań nawiązujących do czasów prawdziwej Inkwizycji. Protagonista włada mieczem i w niektórych przypadkach będzie zmuszeni do wykorzystania tego ostrza sprawiedliwości.