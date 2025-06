Szukasz telewizora? Lepszej promocji długo nie będzie

Wybór telewizora może przyprawiać o zawrót głowy. W sklepach co chwilę pojawiają się kolejne nowe modele reklamowane jako najlepsze i wypełnione mnogością przydatnych funkcji. W wielu przypadkach to jednak tylko teoria, bo w praktyce to nie one są najbardziej godne uwagi.

Skoro producenci w ekspresowym tempie wypuszczają na rynek nowe modele, rodzi się jedno zasadnicze pytanie. Czy za oznaczeniem informującym o nowej serii produktowej kryją się realne zmiany, które użytkownik dostrzeże gołym okiem? Oczywiście, że nie. A już na pewno nie w każdym przypadku.

Najnowsze niekoniecznie oznacza to najbardziej opłacalne

Przełomowe technologie, takie jak chociażby smart TV, od kilku lat są standardem. Nie ma znaczenia, czy zdecydujesz się na telewizor z najnowszej czy poprzedniej serii – w każdym z nich znajdziesz takie i wiele innych opcji. Podobnie wygląda sytuacja z jakością obrazu. Nie trzeba kupować najnowszego telewizora, aby cieszyć się wysoką rozdzielczością 4K, dobrym odwzorowaniem kolorów czy obsługą formatów HDR i Dolby Vision.

Różnice pomiędzy telewizorem z najnowszej i wcześniejszej generacji to często jedynie drobne usprawnienia, które nie są istotne dla przeciętnego użytkownika. A skoro tak, to po co przepłacać?

Telewizory Philips w promocji X-Kom

Nieco straszy telewizor będzie zauważalnie tańszy od telewizora dopiero co wchodzącego na rynek. A jeśli trafimy na dobrą promocję, staje się on jeszcze bardziej kuszącą opcją. Sklep X-Kom przygotował coś dla tych, którzy chcą zaoszczędzić, nie rezygnując z jakości. Możesz kupić wybrany TV marki Philips w obniżonej cenie.

Sprawdzona i lubiana marka

Philips to sprawdzana marka, od wielu lat plasująca się w gronie najpopularniejszych i najwyżej ocenianych przez ekspertów i użytkowników. W jej przypadku nawet nieco starsze propozycje zapewniają wsparcie dla 4K, HDR i Smart TV. Nie bez znaczenia dla wielu osób może być przy tym fakt, że to właśnie telewizory Philips wyróżniają się technologią Ambilight. Oświetlenie reagujące na to, co dzieje się na ekranie optycznie powiększa obraz, tworzy wyjątkowy klimat i pozwala głębiej zanurzyć się w seansie przy ulubionym serialu i grze.

Promocja w sklepie x-kom daje możliwość wyboru jednego z kilku modeli. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, m.in. pod kątem preferowanej wielkości telewizora.

Lista modeli objętych promocją

55PUS8118/12 w cenie 1599 zł (zamiast 2199 zł)

55PUS7608/12 w cenie 1555 zł (zamiast 1799 zł)

55PUS8079/12 w cenie 1799 zł (zamiast 1999 zł)

75PUS8079/12 w cenie 3379 zł (zamiast 3999 zł)

65PUS8118/12 w cenie 2399 zł (zamiast 2799 zł)

55PUS8558/12 w cenie 2199 zł (zamiast 2599 zł)

43PUS8818/12 w cenie 2499 zł (zamiast 2699 zł)

55PUS8919/12 w cenie 2699 zł (zamiast 2899 zł)

65PUS8919/12 w cenie 3199 zł (zamiast 3399 zł)

85PUS8818 w cenie 6499 zł (zamiast 7899 zł)

