OLX ma problemy. Surowa kara UOKiK w związku z systemem wystawiania ocen

UOKiK stwierdził, że system ocen na OLX był niejasny. Wymierzył karę, która ma rekordową wysokość.

Serwisu OLX nie trzeba nikomu przedstawiać. Strona i aplikacja mobilna z lokalnymi (i nie tylko) ogłoszeniami jest w końcu częstym miejscem zakupów i sprzedaży różnych towarów. To jeden z największych serwisó e-commerce w Polsce. OLX jest prosty w obsłudze i - dzięki systemowi ocen - pozwala sprawdzić, czy sprzedający jest rzetelny. No właśnie - nie do końca. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że oceny mogły wprowadzać w błąd. W związku z tym nałożył na Grupę OLX ogromną karę.

Dlaczego Grupa OLX dostała karę od UOKiK?

Podczas dokonywania zakupów w internecie oceny innych klientów mają często decydujące znaczenie. Dotyczy to zarówno e-sklepów, jak i pojedynczych sprzedawców na różnych platformach. Pozytywne komentarze mogą świadczyć o rzetelności, miłym kontakcie, szybkiej wysyłce, itp. Niekiedy jesteśmy nawet w stanie nieco dopłacić, by dokonać transakcji z bardziej zaufanym sprzedawcą.

Zdaniem UOKiK system ocen w OLX działa w niewłaściwy sposób. Kupujący spodziewają się, że oceny pochodzą od faktycznych klientów danego sprzedawcy. Okazuje się jednak, że opinię może wystawić także użytkownik, który nigdy nie dokonał żadnego zakupu, a jedynie skontaktował się ze sprzedawcą lub nawet tylko wyświetlił jego dane.

Poza tym Urząd uznał, że algorytm ocen nie był przejrzysty. Pozytywne oceny były faworyzowane, natomiast negatywne mają mniejsze znaczenie. Użytkownicy nie mogli też zobaczyć pełnej treści opinii innych klientów. UOKiK stwierdził, że powyższe praktyki były stosowane przez ponad 3,5 roku - od listopada 2020 do końca lipca 2024 r.

Surowa kara dla OLX

Osoby dodające oceny były nazywane “kupującymi”, choć czasami wcale nie dokonywały zakupu. Nawet przeciętne oceny były kwalifikowane przez OLX jako pozytywne. Sam sposób obliczania finalnej oceny nie był zbyt przejrzysty. Co więcej, samo wystawienie oceny nie było takie oczywiste. Można było to zrobić dopiero po otrzymaniu “zaproszenia do oceny” od OLX (czasem bez dokonanej transakcji). Jeśli w aplikacji mobilnej zamknęliśmy takie powiadomienie - nie było już możliwości wystawienia opinii.

UOKiK potraktował Grupę OLX bardzo surowo. Kara w wysokości 28 420 869 zł jest jedną z najwyższych w polskiej branży e-commerce (handel przez internet). Decyzja UOKiK nie jest prawomocna, OLX może się odwołać.

System wystawiania ocen na OLX zmienił się w sierpniu 2024 r. Od tego momentu tylko rzeczywisty kupujący może wystawić ocenę. W systemie użyto gwiazdek (od 1 do 5), tagów, a inne osoby mają pełny wgląd w oceny i komentarze.