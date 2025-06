Stworzył reklamę przy użyciu Google Veo 3. Wyświetlili ją podczas finałów NBA

Podczas finałów NBA kibicom zaprezentowano nietypową reklamę stworzoną w całości przez sztuczną inteligencję. Jej twórca wykorzystał narzędzie, które miesiąc temu jeszcze nie istniało.

Wspomniana reklama promuje usługę zakładów Kalshi, która pozwala użytkownikom zarabiać na swoich przewidywaniach związanych ze sportem, pogodą czy dowolnymi wydarzeniami. Wideo przedstawia różne scenariusze, w tym ludzi obstawiających liczbę huraganów oraz ceny jajek.

Reklama, pełna absurdalnych scen inspirowanych pierwszym zwiastunem GTA VI, została zaakceptowana przez stację telewizyjną i wyemitowana podczas czerwcowych finałów NBA.

Jak stworzyć telewizyjną reklamę w Google Veo 3?

Twórca reklamy, PJ Ace, zdradził w poście na platformie X, że do jej stworzenia wykorzystał narzędzie Veo 3, które pozwala na generowanie filmów z dźwiękiem na podstawie słownych opisów. Google udostępnił ten model 20 maja 2025, czyli raptem trzy tygodnie przed emisją reklamy.

Co ciekawe, nawet użyte prompty nie zostały w całości wymyślone przez człowieka. Autor wprowadzał do Gemini lakoniczne opisy scen, a następnie prosił o wygenerowanie rozbudowanych promptów do użycia w Veo 3. Proces tworzenia reklamy wymagał poświęcenia 2-3 dni, w trakcie których wygenerował 300-400 klipów, po czym wybrał 15 najlepszych i zmontował po użyciu zwykłego edytora wideo. Z szacunków twórcy wynika, że użycie AI pozwoliło na 95-procentową redukcję kosztów.

"Wysokodopaminowe filmy Veo 3 będą trendem reklamowym 2025 roku" - przewiduje PJ Ace, który - choć dziś nazywa siebie "filmowcem AI" - ma ponad 15-letnie doświadczenie reżyserskie. Twórca twierdzi jednak, że AI, choć tanie, nie jest na razie narzędziem dla każdego, bo "marki nadal płacą ekstra za dobry gust".