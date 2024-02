Wieści ze świata Dead Island. Po pierwsze, Dead Island 2 zmierza na platformę Steam, premiera to pieśń nieodległej przyszłości. Po drugie, na wspomnianym Steamie możemy odebrać darmową grę z tej serii. Trzeba się jednak pospieszyć.

Miała być katastrofa, a Dead Island 2 okazało się dobrą grą w naszej ocenie. Efekt końcowy potrafi zaskoczyć - pisze Maciej Piotrowski w swojej recenzji, który miał okazję spędzić miłe chwile ze sztuką ćwiartowania zombie.

Dostępność Dead Island 2 zwiększy się

Dead Island 2 jest dostępne na PS4, PS5, XOne, XSX oraz na PC. Jeśli chodzi o wersję pecetową, to do tej pory gra była dostępna jedynie na Epic Games Store, ale to się zmieni. 22 kwietnia 2024 r. Dead Island 2 trafi na platformę Steam.

Co więcej, twórcy przygotowali niemały prezent, czyli darmową grę na Steamie. Możemy zdobyć Dead Island Riptide - Definitive Edition zupełnie za darmo i na zawsze, o ile weźmiemy sobie do serca dobrą radę: trzeba się pospieszyć, ponieważ oferta jest aktualna do 15 lutego do godziny 17:00 czasu polskiego.

Dead Island 2 w pigułce

Podczas swojej podróży po Piekielnym LA w Dead Island 2, gracze mogą natknąć się na dziesiątki różnych typów zombie, każdy z własnymi mutacjami, atakami i odmianami charakterystycznymi dla różnych dzielnic. Jeśli gracze potrzebują wsparcia, emocjonujący tryb kooperacji (do trzech osób) zapewni im długotrwały i efektowny pobyt w Mieście Aniołów.

Zabijanie zombie w Dead Island 2 dostarcza niesamowitej przyjemności. Gracze będą mogli doświadczyć pełnej intensywności każdej egzekucji, dzięki rewolucyjnemu systemowi F.L.E.S.H. (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), opracowanemu przez Dambuster. System ten sprawia, że rozczłonkowanie staje się cudownie krwawe.

Gra oferuje wiele różnych typów oręża, modów oraz unikatowych umiejętności, które umożliwiają tworzenie szalonych kombinacji zarówno dla broni białych, jak i dystansowych, co pomaga w rzezi. A wszystko to urozmaicone ostrym jak maczeta poczuciem humoru.

Źródło: Plaion, zdjęcie otwarcia: Steam