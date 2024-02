Seria Battlefield – wyprzedaż na Steamie. Nawet 95 proc. taniej

Na platformie Steam możemy aktualnie zdobyć gry z serii Battlefield w promocyjnej cenie. Warto się pospieszyć, gdyż nawet najlepsza wyprzedaż gier ma swoje ograniczenia.

Nie można pisać o pierwszoosobowych strzelankach, pomijając przy tym legendarną serię Battlefield. Owszem, seria ma swoje wzloty i upadki, ale nadal działa na graczy jak magnes. Względnie sporą popularnością cieszą się nawet starsze odsłony, takie jak Battlefield 4; szczyt aktywności na Steamie z ostatnich 24 godzin wynosi ponad 2800 graczy, na co wskazują dane SteamDB.

Battlefield tanio na Steamie

Teraz na platformie Steam pojawiła się szansa na to, by nadrobić growe zaległości i wcielić do swojej kolekcji gry z serii Battlefield. Słowem: potężna wyprzedaż gier z serii Battlefield na Steamie stała się faktem i potrwa do 20 lutego 2024 r. Do tego dnia obowiązują niższe ceny. A oto poszczególne pozycje:

Battlefield 3 Premium Edition za 8,99 zł (zamiast 179,90 zł, czyli 95 proc. taniej).

(zamiast 179,90 zł, czyli 95 proc. taniej). Battlefield 4 Premium Edition za 17,99 zł (zamiast 179,90 zł, czyli 90 proc. taniej).

(zamiast 179,90 zł, czyli 90 proc. taniej). Battlefield 4 Ultimate Shortcut Bundle za 29,75 zł (zamiast 119 zł, czyli 75 proc. taniej).

(zamiast 119 zł, czyli 75 proc. taniej). Battlefield Hardline Ultimate Edition za 17,99 zł (zamiast 179,90 zł, czyli 90 proc. taniej).

(zamiast 179,90 zł, czyli 90 proc. taniej). Battlefield 1 Revolution za 17,99 zł (zamiast 179,90 zł, czyli 90 proc. taniej).

(zamiast 179,90 zł, czyli 90 proc. taniej). Battlefield V Definitive Edition za 17,59 zł (zamiast 219,90 zł, czyli 90 proc. taniej).

(zamiast 219,90 zł, czyli 90 proc. taniej). i wreszcie Battlefield 2042 za 53,98 zł (zamiast 269,90 zł, czyli 80 proc. taniej)

(zamiast 269,90 zł, czyli 80 proc. taniej) oraz Battlefield 2042 Edycja Elite za 138,56 zł (zamiast 419,90 zł, czyli 67 proc. taniej).

Ile osób gra w Battlefield na Steamie?

Ile osób gra w Battlefield 4 – jak już wspomniałem wcześniej, na brak frekwencji gra nie może narzekać, a przecież bazujemy jedynie na danych SteamDB (nie wiemy, ilu graczy jest na innych platformach). Battlefield 3 również żyje: SteamDB podpowiada, że w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano w kulminacyjnym momencie ponad 1200 graczy jednocześnie.

Battlefield Hardline to frekwencja rzędu 107 graczy jednocześnie w ciągu ostatnich 24 godzin na Steamie. Battlefield 1 z kolei – ponad 19700 graczy jednocześnie w ostatnich 24 godzinach. Dla Battlefield V ta wartość już wynosi 53 tys. graczy, a Battlefield 2024 – nieco ponad 16 tys.

Źródło: Steam, SteamDB