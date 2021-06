Małe AGD do kuchni

Na dworze i w domach temperatury są coraz wyższe. Nie ma chyba lepszego sposobu, by sobie z nimi radzić, niż porcja zimnych lodów. A jeśli masz odpowiednią maszynkę, to nie musisz nawet po taki deser wychodzić z mieszkania.

Maszynka do lodów to proste urządzenie, a efekty jego działania są po prostu przepyszne. Oczywiście, żeby tak było, musisz zadbać o odpowiednie składniki oraz sprzęt. Dziś skupimy się na tym drugim – mamy dla ciebie cztery urządzenia do lodów, które pomogą ci przetrwać czerwcowe, lipcowe i sierpniowe upały.

Tanie urządzenie do lodów: Ariete Gran Gelato 642

Domyślamy się, że nie każdy chce wydawać tysiaka na maszynkę do lodów. Zanim więc przejdziemy do tych droższych sprzętów, mamy coś dla ciebie, jeśli szukasz czegoś tańszego. Sprawdź Ariete Gran Gelato 642 – to tanie i proste urządzonko, w którym nie doszukasz się żadnych zaawansowanych rozwiązań, ale któremu też niczego nie brakuje, by po prostu przyrządzić sobie zimny deser na gorące dni.

Model 642 potrzebuje tylko od 15 do 30 minut, by przyrządzić lody, sorbety lub mrożone jogurty. Mało tego – urządzenie jest niemal całkowicie bezobsługowe. Na dobrą sprawę twoje zadanie ogranicza się do schłodzenia aluminiowego kosza, a następnie umieszczenia w nim wszystkich składników i wciśnięcia jednego przycisku. Świetna sprawa!

Maszynka do lodów z kompresorem: Unold 48865

Jeśli masz do wydania więcej pieniędzy, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zakup maszyny z wbudowanym kompresorem, który zamraża składniki, jednocześnie je mieszając. Dzięki temu są bardziej puszyste i jednolite. Decydując się na Unold 48865 musisz mieć świadomość, że proces potrwa dłużej – około 60 minut – ale efekt jest tego warty. Otrzymujesz zwarte i pyszne lody, a że pojemność wynosi 1,2 litra, to wystarczy ich dla całej rodziny.

W pudełku wraz z urządzeniem znajdziesz instrukcję, a w niej – przepisy na tradycyjne lody śmietankowe, kremowe lody wegańskie czy też owocowe sorbety. Z tą maszynką wszystkie te desery przygotujesz bez najmniejszego problemu.

Metalowa obudowa, łatwe czyszczenie: Ariete Gran Gelato Metal 693

Chcesz urządzenia z własnym agregatem, a równocześnie nie chcesz czekać godzinę na lody? W takim razie zerknij na Ariete Gran Gelato Metal 693. Ten sprzęt na przygotowanie litra lodów potrzebuje zaledwie 20 minut. Jego atutem jest również solidna, metalowa obudowa, a zarazem – tak jak w przypadku tańszego modelu – prosta i w pełni intuicyjna obsługa.

Wszystkie elementy tego zestawu są wyjmowalne, dzięki czemu utrzymanie go w czystości nikomu nie powinno sprawiać problemu. To dobrze – wszak lody powinny być wyłącznie przyjemnością.

Urządzenie do lodów o dużej pojemności: Unold 48870

Jeżeli natomiast często organizujesz większe spotkania i potrzebujesz dużej pojemności, to wybierz Unold 48870. Ta maszynka pozwala ci na przygotowanie nawet dwóch litrów lodów za jednym razem. Pod względem technologicznym jest to bardzo zbliżony model do 48865, więc nie będziemy się na jego temat jakoś specjalnie rozpisywać. Po prostu dodamy, ze zdecydowanie polecamy.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.