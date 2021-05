Lekki i bezprzewodowy, a przy tym wydajny i skuteczny odkurzacz to szybkie i wygodne sprzątanie. Redkey F10 powstał, byśmy nie musieli tracić czasu i energii na to, czego i tak nie lubimy.

Redkey F10 – duża moc zamknięta w lekkiej konstrukcji

Zacznijmy od kilku liczb. Odkurzacz Redkey F10 może pochwalić się mocą ssania dochodzącą do 23 000 paskali i skutecznością wyłapywania kurzu powyżej 90%. Co nam to mówi? Ano to, że o precyzję takiego sprzątania można być spokojnym.

Taka moc umożliwia skuteczne usuwanie kurzu i drobinek brudu z podłóg twardych (takich jak panele czy płytki), jak i dywanów czy wykładzin. Innymi słowy: choć to lekka i poręczna, a do tego bezprzewodowa maszyna, to bez problemu może stać się alternatywą dla klasycznego odkurzacza.

Praktyczne rozwiązania ułatwiają sprzątanie

Wypada też wspomnieć o kilku praktycznych rozwiązaniach zastosowanych w Redkey F10, dzięki którym sprzątanie jest nie tylko wygodniejsze, ale też dokładniejsze. To na przykład składana rura, umożliwiająca dotarcie pod meble czy pod łóżko, bez konieczności schylania się do samej podłogi (czy też, bo i tak się zdarza, wręcz kładzenia się na podłodze).

Rurę odkurzacza można także przechylać na prawo i lewo oraz do przodu i tyłu. Z kolei dobrze pomyślana głowica eliminuje też problemy z odkurzaniem w rogach. To oznacza (ni mniej, ni więcej) koniec z martwymi punktami, w których mogłyby się kłębić koty kurzu.

Dzięki LED-om z przodu możesz upewnić się, że ziemia przed szczotką jest już czysta, a specjalny, elastyczny mechanizm pozwala łatwo i szybko pozbywać się włosów ewentualnie wplątanych w szczotkę. Z kolei zbiornik na kurz (o pojemności 600 mililitrów), jest wyjmowalny i wykorzystuje mechanizm zapadni (wciskasz jeden przycisk, by otworzyć dół), dzięki czemu nie pobrudzisz się (ani otoczenia) przy przesypywaniu brudu do kosza na śmieci.

W tym temacie warto też wspomnieć o trójstopniowej filtracji: kurz i zanieczyszczenia wchłonięte przez odkurzacz, nie trafią więc ponownie do pomieszczenia. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zastosowany filtr możesz po prostu umyć, gdy pojawi się taka potrzeba.

Duże możliwości i intuicyjna obsługa

Oprócz głównych szczotek w zestawie znajdujemy także wielofunkcyjną szczotkę do mniejszych powierzchni. Sprawdzi się przy czyszczeniu tapicerki czy trudniej dostępnych miejsc. Odłączana rura pozwala zaś na zamianę odkurzacza pionowego w odkurzacz ręczny.

Łączenie i odłączanie elementów jest dziecinnie proste. Podobnie zresztą jak obsługa: jej intuicyjność to efekt zastosowania czytelnego wyświetlacza w rączce. Z niego dowiemy się o wybranym trybie czy stopniu zapełnienia zbiornika na kurz i wielu innych informacji.

Daj spokój – ten odkurzacz wie, co robić

Najciekawszy w tym wszystkim jest jednak chyba czujnik zabrudzeń. Dzięki niemu odkurzacz sam dostosowuje swoją moc. Z jednej strony używa więc tyle energii, ile potrzebuje, a z drugiej – zawsze cechuje się wysoką skutecznością. Regulacja odbywa się w zakresie pięciu stopni i, tak jak wspomnieliśmy, pozwala przy okazji wydłużyć czas działania między ładowaniami, a to przecież dość istotna kwestia w przypadku odkurzaczy bezprzewodowych.

Skoro dotarliśmy już do czasu pracy, to nie można by nie dodać, że w przypadku Redkey F10 spokojnie możemy liczyć na godzinę pracy. Podkreślmy, że producent zdecydował się na zastosowanie akumulatora dostarczonego przez firmę Samsung, więc można mieć pewność co do jej jakości i niezawodności. Można ją też w razie czego bez problemu wymienić.

Jeśli więc interesuje cię bezprzewodowy odkurzacz pionowy, którym zdołasz bez trudu wysprzątać nawet duże mieszkanie, to zapamiętaj nazwę Redkey F10. Polskiej premiery tego urządzenia spodziewamy się już w przyszłym miesiącu.

Artykuł powstał we współpracy z MCMART.