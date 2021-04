Wybór odpowiedniej lodówki do domu nie jest prostą sprawą. Cechą, na którą warto zwrócić uwagę, jest obecność kostkarki i jej typ.

Lodówka z automatyczną kostkarką. Świetna sprawa!

Lodówka z automatyczną kostkarką to wyższy poziom komfortu. Owszem, tracisz trochę miejsca w środku, ale za to masz pewność, że nie zabraknie ci lodu do drinków i innych napojów. Docenisz to szczególnie latem. Postanowiliśmy się przyjrzeć dostępnym modelom i wybraliśmy dla ciebie kilka. Zanim o nich opowiemy – szybka informacja. Otóż celując w takie rozwiązanie masz do wyboru dwie opcje:

ze zbiornikiem – wtedy ograniczasz wydatki związane z konserwacją i eksploatacją, ale musisz pamiętać o samodzielnym dolewaniu wody,

z podłączeniem do bieżącej wody – musisz co jakiś czas wymieniać filtry, ale za to lodówka sama zadba o to, by nigdy nie zabrakło wody.

Skoro to już wyjaśniliśmy, to przejdźmy do rzeczy…

Jaka lodówka z kostkarką automatyczną? Mamy kilka propozycji

Zakup lodówki z automatyczną kostkarką wiąże się ze sporym wydatkiem. Jeśli chcesz jak najbardziej zminimalizować koszty, to zerknij na któryś z podstawowych modeli side-by-side w ofertach południowokoreańskich producentów. Wtedy możesz liczyć na to, że zapłacisz około 4000 złotych. Może to być na przykład LG GSL361ICEZ z 400-litrową chłodziarką i 206-litrową zamrażarką. To naprawdę niezły sprzęt z niezawodną i zmniejszającą zużycie energii inwerterową sprężarką liniową, z wydłużającym przydatność produktów i zapobiegającą powstawaniu szronu technologią Total No Frost oraz praktycznym wyposażeniem, pozwalającym na wygodne rozmieszczenie towaru wewnątrz urządzenia.

Nieco droższą, ale też minimalnie większą alternatywą dla modelu powyżej może być Samsung RS68A8520S9. W chłodziarce masz 409 l, a w zamrażarce – 225 l. Atutami tego sprzętu są też: pełny No Frost, bardzo ciche działanie (na poziomie 36 dB) oraz specjalne komory pozwalające na wydłużenie czasu, w którym produkty są przydatne do spożycia i doskonale się prezentują. Obydwie przedstawione dotąd lodówki mają automatyczną kostkarkę ze zbiornikiem. Jeśli zaś interesuje cię urządzenie ze stałym połączeniem ze źródłem wody, to zerknij na…

LG GSJ760WBXV – to lodówka z automatyczną kostkarką wykorzystującą wodę z sieci. Nie jest to jej jedyna zaleta. To sprzęt z wyższej półki, o czym świadczą między innymi takie rozwiązania jak InstaView (czyli możliwość zajrzenia do wnętrza bez otwierania drzwi) czy Door in Door (a więc dodatkowe drzwi w drzwiach, na artykuły pierwszej potrzeby). Oczywiście przy tym wszystkim nie zabrakło podstawowych technologii, na czele z pełnym No Frost, zaawansowaną cyrkulacją powietrza czy utrzymywaniem wilgotności na optymalnym poziomie.

A gdy nie ogranicza cię budżet, to możesz spojrzeć na jeszcze wyższą półkę. Dostrzeżesz tam lodówkę Samsung RF23R62E3B1. To model o charakterystycznej konstrukcji Multidoor (krzyżówka klasycznej chłodziarko-zamrażarki z side-by-side) – gwarancja komfortu. Jest również (energooszczędny i wytrzymały) kompresor Digital Inverter, są odrębne obiegi chłodzenia i jest pełny No Frost. Zastosowane półki i szuflady zapewniają z kolei możliwość optymalnego rozmieszczenia produktów wewnątrz.

Wybór oczywiście nie ogranicza się do tych czterech modeli, ale dobrze prezentują one to, na co może liczyć typowa rodzina poszukująca chłodziarko-zamrażarki z funkcją automatycznej kostkarki. Czy któreś z zaprezentowanych urządzeń trafiło w twój gust? A może chcesz polecić innym użytkownikom jakiś sprawdzony przez siebie sprzęt?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.

