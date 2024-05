Brawo, Epic Games Store! O takie darmowe gry nic nie robiłem

Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmową grę i robi to w znakomitym stylu. Wirtuozi rozdawnictwa oferują użytkownikom platformy grę uznawaną w niektórych kręgach za wręcz kultową.

Wszystko wskazuje na to, że przecieki mówiły prawdę. Epic Games Store chce za wszelką cenę zatrzymać graczy przed komputerami, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że tym razem całkowicie za darmo odbierzemy Dragon Age: Inkwizycja? I to jeszcze w wersji Game Of The Years!

Dragon Age: Inkwizycja GOTY za darmo na Epic Games Store

Oto znany i ceniony hit RPG autorstwa BioWare. Dragon Age: Inkwizycja w wersji GOTY odbierzemy całkowicie za darmo w Epic Games Store. Oferta jest ograniczona czasowo i wygaśnie 23 maja 2024 r. o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Wraz z podstawową wersją gry, odbierzemy pakiet dodatków i elementy kosmetyczne. Jeśli ktoś nie miał do czynienia z serią Dragon Age - a ceni sobie RPG utrzymane w konwencji dark fantasy - to teraz ma idealną okazję, by nadrobić zaległości.

Epic Games ma coś jeszcze

Nie wiemy, jaka będzie kolejna gra (lub gry) do odebrania w Epic Games Store. Z racji tego, iż na stronie widnieje "tajemnicza gra", logika podpowiada, że następnym razem również odbierzemy tytuł z segmentu AAA.

Pamiętajmy, że Epic Games rozdaje nie tylko gry poprzez swoją platformę, ale i darmowe assety do silnika Unreal Engine maj 2024, na odebranie których mamy miesiąc.

Źródło: Epic Games Store