Epic Games kontynuuje rozdawnictwo. Tym razem nie chodzi o gry, ale o darmowe assety do silnika Unreal Engine. Co tym razem przygotowano dla entuzjastów pracy twórczej?

Darmowa zawartość to dewiza Epic Games. Fani wirtualnej rozrywki doskonale wiedzą, że raz w tygodniu udostępniane są darmowe gry (lub jedna gra). A co w sytuacji, gdy np. chcemy stworzyć grę w Unreal Engine? Silnik jest stale rozwijany, wszak niedawno zaprezentowano Unreal Engine 5.4. Niemniej potrzebne są assety, a tak się składa, że w tej kwestii Epic Games też ma coś do powiedzenia.

Darmowe assety do Unreal Engine - maj 2024

W tym przypadku mamy miesiąc na odebranie darmowej zawartości. W maju odbierzemy następujące assety:

1) Modular Sci-Fi Indoor/Outdoor environment pack - Rocky Swampy Planet (autor: JessyStorm's Assets)

Dzięki tej modularnej zawartości wykreować można bazę na skalistej i surowej planecie. Idealna rzecz, jeśli tworzymy grę w klimacie sci-fi lub nawet film - obecne są wysokiej jakości tekstury 4K.

2) Tokyo Stylized Environment (autor: ShuaLlorente)

Ta zawartość pozwoli stworzyć nowoczesne miasto stylizowane na stolicę Japonii. Dzięki modułowej konfiguracji twórca zyskuje olbrzymią swobodę nad procesem twórczym.

3) Advanced Flock System (autor: Craft Assets Studio)

Czyli zaawansowany system służący do symulowania ruchu wielu mniejszych obiektów. Twórcy podpowiadają, że dzięki temu systemowi odwzorować można to, w jaki sposób poruszają się ławice ryb.

4) Replicated Grab System (autor: Altas Studio)

Tu z kolei mamy do czynienia z systemem upraszczającym fizykę. Replicated Grab System automatycznie integruje się w obiektami występującymi w projekcie, przez co interakcja z nimi będzie łatwiejsza.

5) Environments Bundle (6 Maps) (autor: SnowyTrain Market)

I ostatni prezent, czyli paczka sześciu różnych map:

Neon City (Cyberpunk)

Neon City (Cyberpunk)

Forglar Desert Map

Tomato City Environment (WonderLand)

TreeHouse Horror Environment

Sci-fi Environment Engine Room

HellCage Environment (dungeon)

Od pustynnego środowiska, przez klimat cyberpunk, po klimatyczną scenerię wprost z horroru - każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie!

