Electronic Arts ma poważne plany na lipiec. Mówi się, że w przyszłym miesiącu pokaże nie jedną, a trzy nowe gry. Jakie?

EA w lipcu pokaże 3 duże gry

Wakacje często są sezonem ogórkowym. Electronic Arts może jednak szykować na ten okres kilka dużych zapowiedzi. Przeważnie dobrze poinformowany Tom Henderson uważa, że wydawca pochwali się w lipcu co najmniej trzema nowymi odsłonami swoich znanych i lubianych serii.

rozwiń

Według Tomba Hendersona w lipcu zobaczymy pierwsze zapowiedzi nowej (i zarazem ostatniej odsłony) serii FIFA, zupełnie nowej części wyścigów spod znaku Need for Speed, a także długo już wyczekiwanej gry Skate 4.

FIFA 23, nowy Need for Speed i Skate na nową generację

FIFA 23, nowy Need for Speed i Skate 4 będą najpewniej zapowiadane osobno. Firma Electronic Arts nie zamierza bowiem organizować w tym roku swojego wydarzenia z cyklu EA Play Live, które tradycyjnie było okazją właśnie do pochwalenia się swoimi nowościami.

A co mają przynieść te nowe gry. Na dobrą sprawę jest to jedna wielka niewiadoma. Wiemy, że FIFA 23 będzie ostatnią wyprodukowaną przez EA, a w kolejnych latach firma rozwinie własną serię piłkarską. Nowy NFS z kolei – co ciekawe – ma mieć w sobie elementy stylistyczne zaczerpnięte z anime. Wreszcie – Skate 4 ma być grą dla fanów deski, dostosowaną do możliwości nowej generacji.

Źródło: Tom Henderson, informacja własna