FIFA 23 będzie ostatnią odsłoną jednej z najpopularniejszych serii gier na świecie. Co potem? EA nie wycofuje się z rynku, ale zdecydowało się na ważny krok i nowy rozdział zatytułowany EA SPORTS FC.

FIFA zniknie, w jej miejsce EA SPORTS FC

Od dawna pojawiały się informacje sugerujące, iż EA rozstanie się z organizacją FIFA. Dziś zostało to oficjalnie potwierdzone. Bez zagłębiania się w szczegóły, ale jak nie wiadomo o co chodzi... Najwidoczniej zarządzający EA uznali, że zamiast dużej kasy na konto FIFA łatwiej będzie wypromować nową nazwę - padło na EA SPORTS FC.

Chociaż w notce prasowej pada stwierdzenie, iż graczy czeka „wiele więcej niż tylko zmiana logo”, tak naprawdę trudno oczekiwać rewolucji. No bo jak inaczej przedstawić piłkę nożną? Dodatkowo na szczegóły jest teraz za wcześnie, ponieważ omawiana zmiana nastąpi dopiero w 2023 roku. W tym roku będzie po staremu, zadebiutuje FIFA 23.

EA straci tron? Niekoniecznie, licencje zostają

FIFA to obecnie absolutny hegemon w swoim gatunku i najprawdopodobniej wiele się nie zmieni. Nie chodzi tu już o sam gameplay, ale też o tryby rozgrywki czy licencje, które wbrew pozorom są dla wielu graczy naprawdę istotne. EA zapewnia, że EA SPORTS FC zaoferuje tryby Ultimate Team, kariery, wirtualnych klubów i VOLTA Football, a także portfolio licencji z ponad 19 000 piłkarzy, ponad 700 zespołami, 100 stadionami i 30 ligami. Ba, partnerstwa z Premier League, La Ligą, Bundesligą, Serie A i MLS (możliwe, że katalog zostanie poszerzony) będą ekskluzywne.

„EA SPORTS jest naszym wieloletnim i zaufanym partnerem i cieszymy się bardzo, że będziemy mogli kontynuować współpracę w nowej erze EA SPORTS FC.” - Richard Masters, Premier League Chief Executive

„W zgodzie z naszą wspólną ideą, by służyć fanom futbolu na całym świecie, jesteśmy podekscytowani kontynuacją naszego partnerstwa z EA SPORTS FC. Wspólnie chcemy dostarczać graczom najbardziej realistycznych i autentycznych doświadczeń, związanych z rozgrywkami klubowymi, które ekscytują kibiców na całym świecie.” - Guy-Laurent Epstein, Dyrektor Marketingu UEFA

Trudno teraz obstawiać, czy pojawi się chętny do przejęcia marki FIFA. Musiałby być to równie duży gracz co EA i dodatkowo liczący na to, że inwestycja pozwoliłaby konkurować z EA SPORTS FC.

Tak na gorąco, co sądzicie o nazwie wybranej przez EA? Trafna czy sugerowalibyście coś innego, a może w ogóle nie ma to większego znaczenia i zdecydowana większość fanów i tak podąży za producentem? Partnerzy pomogą, Nike już podpisało się pod nowym projektem.

Źródło: EA