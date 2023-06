Odkrycie fosforu w podpowierzchniowym oceanie Enceladusa stanowi domknięcie układanki. Lodowy księżyc Saturna zawiera wszystkie sześć składników potrzebnych do utrzymania życia.

Aktualny stan wiedzy naukowej wskazuje, że istnieje sześć kluczowych pierwiastków niezbędnych dla życia: węgiel, wodór, azot, tlen, siarka i fosfor. Choć obecność pierwszych pięciu pierwiastków na Enceladusie, jednym z księżyców Saturna, została już wcześniej potwierdzona, to dotychczas brakowało dowodów na występowanie tam fosforu. Jednak najnowsza analiza danych zebranych przez misję kosmiczną NASA Cassini wykazała, że podpowierzchniowy ocean na tym lodowym gigancie zawiera znaczne ilości tego pierwiastka.

Enceladus ma 6 składników potrzebnych do życia

W najnowszy badaniach próbek z szóstego co do wielkości księżyca Saturna wykorzystano nowy model geochemiczny. Doprowadziło to do nowych wniosków – w tym do ustalenia, że fosfor nie tylko występuje na Enceladusie, ale jego stężenie może być nawet 1000 razy wyższe niż w ziemskich oceanach.

Enceladus (NASA/JPL-Caltech/Space Science Instutite)

Fosfor jest niezbędnym pierwiastkiem dla życia, ponieważ łączy się z cukrami, tworząc szkielet cząsteczek DNA, a także pomaga w naprawie i utrzymaniu błon komórkowych. Warto zauważyć, że stosunkowo rzadko występuje on w wodach naturalnych, ponieważ łatwo reaguje z dodatnio naładowanymi atomami, tworząc na przykład fosforan wapnia (co sprawia, że fosfor staje się bezużyteczny dla form życia). Podpowierzchniowy ocean Enceladusa jest jednak bogaty w węglany, które wiążą się z pierwiastkami takimi jak wapń, pozostawiając fosfor w niezmienionej formie.

Odkrycie to zwiększa szanse na znalezienie życia w Układzie Słonecznym poza Ziemią. Naukowcy podkreślają jednak, że samego życia (ani nawet czegoś, co zostało przez nie stworzone) nie udało się na Ecenladusie odnaleźć. Zaznaczają, że księżyc Saturna „nadaje się do zamieszkania, ale nie wiemy, czy jest zamieszkany".

Źródło: Nature, Space.com. Foto: NASA/JPL-Caltech