Fotobalkonika podbija Niemcy. Setki tysięcy instalacji na balkonach

Panele fotowoltaiczne na balkonie cieszą się w Niemczech dużą popularnością. W kwietniu odnotowano 400 tys. tego rodzaju instalacji u naszych sąsiadów. Fotobalkonika ma się dobrze i wciąż notuje istotne wzrosty.

Instalacje fotowoltaiczne to domena nie tylko posiadaczy domów jednorodzinnych. W Niemczech dużą popularnością cieszy się fotobalkonika, czyli fotowoltaika instalowana na balkonach. Jak podaje serwis 300gospodarka.pl, powołując się na informacje niemieckiego serwisu inFranken.de, Niemcy decydują się na takie rozwiązanie ze względu na prosty montaż i możliwość realnej redukcji rachunków za prąd.

Zgodnie z danymi Rejestru Danych Rynkowych Bundesnetzagentur, 2 kwietnia 2024 r. na niemieckich balkonach znajdowało się łącznie 400 tys. instalacji fotowoltaicznych. W pierwszym kwartale tego roku zamontowano ponad 50 tys. tego rodzaju instalacji.

Jak zaznacza redakcja serwisu 300gospodarka.pl, instalacji może być więcej – statystyki dotyczą tych balkonowych elektrowni, które już zostały zgłoszone. Dla porównania, w połowie 2023 r. na balkonach zgłoszonych było ok. 230 tys. instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika na balkonie

Niemiecki Związek Przemysłu Solarnego przewiduje, że ten rodzaj instalacji dalej będzie zyskiwać na popularności. Ma być to możliwe dzięki uproszczeniu procedury rejestracji balkonowych elektrowni słonecznych.

Rząd Niemiec chce usprawnić procedury instalacji paneli fotowoltaicznych na balkonach. Ma mieć to związek m.in. z wprowadzeniem zmian w prawie najmu tak, aby podobnych inwestycji nie blokowali wynajmujący lub wspólnoty mieszkaniowe. Właściciele mieszkań lub wspomniane wspólnoty będą mogły wyrazić opinię na temat instalacji, ale nie będą mogły zablokować jej montażu. Do tej pory było inaczej – montaż instalacji fotowoltaicznej traktowano w Niemczech jako ingerencję budowlaną, którą musiała przegłosować wspólnota mieszkaniowa. Wynajmujący będą musieli prosić o zgodę, jeśli konieczne będzie przeprowadzenie zmian budowlanych niezbędnych do instalacji urządzenia.