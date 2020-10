Planszówka Frostpunk: The Board Game została zaprezentowana przez 11 bit studios, a kilkadziesiąt minut później – sfinansowana na Kickstarterze. Chyba czekamy…

Oto planszówka Frostpunk: The Board Game

Wczoraj wystartował polski Kickstarter i równocześnie rozpoczęła się zbiórka na Frostpunk: The Board Game – planszówkę, o której mogłeś przeczytać już w czerwcu i na którą być może (jak tysiące osób na świecie) czekasz z wytęsknieniem.

Za projekt odpowiada ekipa Glass Cannon Unplugged tworzona przez autorów mających na koncie tak świetne planszówki jak Nemesis czy This War of Mine. Sukces przenosin tej drugiej zachęcił 11 bit studios to transferu kolejnego hitu na karton i znów zapowiada się to lepiej niż dobrze.

Frostpunk bez prądu będzie miał takie same założenia jak oryginał (czyli naprawdę dobry Frostpunk). Twoim zadaniem jest więc zadbanie o to, by jak najdłużej utrzymała się przy życiu ostatnia z ludzkich kolonii. W tym celu będziesz zarządzać mieszkańcami i infrastrukturą, podejmując po drodze mnóstwo trudnych decyzji. Oczywiście rozgrywka jest znacznie bardziej złożona, ale na wyjaśnienie tego przyjdzie jeszcze czas. Na razie dodam jeszcze tylko, że jedna sesja dla 1-4 graczy potrwa trochę ponad godzinę.

Zbiórka trwa. A kiedy premiera?

Od razu pokochaliśmy tę koncepcję. I to nie są słowa bez pokrycia – minęły tylko 54 minuty od uruchomienia zbiórki, a w skarbonce twórców znalazło się 200 tysięcy euro – dokładnie tyle, o ile prosili. Tymczasem do końca crowdfundingowej kampanii pozostały jeszcze trzy tygodnie (a na liczniku znajduje się już ponad 600 tysięcy). Jeśli chcesz, możesz się dołożyć – wpłać przynajmniej 75 euro (lub 125 euro, jeśli liczysz na ponad 100 szczegółowych figurek), a swój egzemplarz otrzymasz na premierę (pozostają tylko koszty wysyłki). Skoro już o niej mowa…

Premiera Frostpunk: The Board Game odbędzie się w październiku 2021 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie zbiórki.

Źródło: 11 bit studios, Kickstarter

