Gry planszowe Zawalcz o dominację w świecie Warcrafta. Bez prądu z dnia 15-05-2020

Planszówka Small World of Warcraft to będzie coś! Będziemy mogli podbijać ziemie świata zbyt małego, by pomieścić wszystkie nacje i wypełniać je bohaterami znanymi z wyjątkowego uniwersum Warcrafta.