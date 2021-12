O tym, że gry planszowe potrafią oczarować nas samym wyglądem już pewnie wiecie. Wszak w naszym zestawieniu nie brakuje świetnie wykonanych tytułów. Na skrzydłach potrafi jednak zauroczyć nawet osoby, które zazwyczaj nie zwracają uwagi na tego typu rozrywkę. Jak to możliwe? Cóż, jeśli gra porusza dość nietypową, ornitologiczną tematykę, a do tego jeszcze posiada 170 prześlicznie ilustrowanych kart ptaków i wieże na kości w kształcie ptasiego karmnika, to musi to zrobić wrażenie nawet na niedzielnych graczach. Zresztą nie tylko to. Bawimy się tutaj bowiem w rozwijanie własnego, ptasiego rezerwatu, co już samo w sobie może zachęcić całą rodzinę do wspólnej rozgrywki. Szczególnie, że ułatwiają to proste, przejrzyste zasady. No i nie wypada nie wspomnieć, że „ptasie karty" przemycają do gry pewien aspekt dydaktyczny dzięki zawartych na nich ciekawostkach o każdym ze 170 gatunków. A jeśli i ta liczba komuś wydaje się mała zawsze może sięgnąć po arcyciekawe opcjonalne dodatki. Dostępne są już Ptaki Oceanii, a za chwilę pojawią się i Ptaki Europy.

