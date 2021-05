Ratchet & Clank: Rift Apart już od pierwszych zapowiedzi jawi się bardzo interesująco. Pokaz rozgrywki ze State of Play jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że warto czekać na premierę.

Gameplay z Ratchet & Clank: Rift Apart

Jeśli dla kogoś hasło gry dla dzieci ma pejoratywny wydźwięk, właśnie takie tytuły jak Ratchet & Clank: Rift Apart są w stanie coś w tym zmienić. Trudno zresztą zaryzykować stwierdzenie, że dobrze bawić będą się tutaj jedynie najmłodsi (gra ma oznaczenie PEGI 7). Jest szansa, że będziemy mówić o jednej z najlepszych platformówek tego roku, a być może i gier na PlayStation 5 w ogóle. Bo na innych platformach zagrać się nie da.

Sony odpaliło ostatnio kolejną prezentację z cyklu State of Play. Nie są one szczególnie porywające, tym razem też fajerwerków nie uświadczyliśmy. Jedyny wyjątek i coś wartego uwagi to właśnie Ratchet & Clank: Rift Apart, pokazano kilkanaście minut zapisu z rozgrywki. Można zobaczyć tu naprawdę sporo i to w wykonaniu nie tylko Ratcheta. W grze pojawi się również druga grywalna postać - Rivet. Tym razem i ona doczekała się krótkiej prezentacji.

Kiedy premiera Ratchet & Clank: Rift Apart?

Podoba się? Jeśli tak to z pewnością pozytywnie zabrzmią informacje, iż twórcy trzymają się podanego ostatnio terminu premiery. Ratchet & Clank: Rift Apart zadebiutuje 11 czerwca, jak już zostało wspomniane, wyłącznie na najnowszej konsoli japońskiego producenta.

Wedle zapowiedzi można oczekiwać wykorzystania jej wszystkich najlepszych cech. Ratchet & Clank: Rift Apart ma nie tylko pięknie wyglądać, ale jednocześnie zapewniać szybkie wczytywanie i wykorzystywać Tempest 3D AudioTech oraz możliwości kontrolera bezprzewodowego DualSense.

Źródło: PlayStation

Warto zobaczyć również: