Ratchet & Clank: Rift Apart zapowiada się na obowiązkową pozycję dla posiadaczy PlayStation 5 sympatyzujących z platformówkami. Kiedy premiera?

Ratchet & Clank: Rift Apart zadebiutuje w czerwcu

Nie ma przypadku w tym, iż Ratchet & Clank: Rift Apart znalazł się w naszym zestawieniu najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku. Do tej pory nie znaliśmy jednak konkretnej daty premiery, twórcy w końcu to zmienili. Mówiło się pierwszym półroczu i faktycznie tak się stanie, ale oczekiwanie będzie wydłużone niemal do samego końca. Ratchet & Clank: Rift Apart zadebiutuje 11 czerwca.

Ratchet & Clank: Rift Apart ma wykorzystywać duże możliwości PlayStation 5 i pokazane już wcześniej fragmenty rozgrywki potwierdzają, że o oprawę wizualną nie trzeba się tu martwić. Atutów finalnie ma być jednak zdecydowanie więcej, Insomniac Games obiecuje, że Ratchet & Clank: Rift Apart zapewni mnóstwo dobrej zabawy graczom niezależnie od ich wieku.

Przedsprzedaż Ratchet & Clank: Rift Apart już ruszyła

Najbardziej zniecierpliwieni już teraz mogą skorzystać z przedsprzedaży. Przewidziane zostały dwie wersje gry - Standardowa oraz Cyfrowa Deluxe. Obydwie są oferowane w sklepie PlayStation Store, w cenach odpowiednio 339 złotych oraz 389 złotych.

Kwoty nie odbiegają od siebie znacznie, wynika to z faktu, iż droższa wersja zawiera tylko kilka cyfrowych, nieszczególnie dużych dodatków. Wszystko przybliżają poniższe infografiki.

Dla wszystkich zamawiających Ratchet & Clank: Rift Apart przed premierą przewidziano możliwość wcześniejszego odblokowania dwóch lubianych przez fanów serii elementów - Pancerza Karbonox z Ratchet & Clank: Going Commando oraz broni Pikselator z Ratchet & Clank z 2016 roku.

Czekacie?

Źródło: Sony

