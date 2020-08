Krótkie materiały z Ratchet & Clank: Rift Apart można było zobaczyć już kilka tygodni temu. Będzie to jedna z pierwszych gier na wyłączność konsoli PlayStation 5, sympatycy Sony przyglądają jej się zatem z dużą uwagą. I póki co wyciągają w większości bardzo pozytywne wnioski. Trudno się temu dziwić, bo zarówno oprawa wizualna, jak i sama rozgrywka zapowiadają się tu naprawdę dobrze.

Twórcy ze studia Insomniac Games zdradzili też informacje związane z technicznymi aspektami rozgrywki. Nie wszystkim mogą się one spodobać. Właściciele PlayStation 5 będą mogli uruchomić Ratchet & Clank: Rift Apart w dwóch trybach - 30 fps lub 60 fps.

Tylko w przypadku 30 fps można oczekiwać rozdzielczości 4K. Decydując się na tryb 60 fps trzeba będzie pogodzić się z niższą rozdzielczością (nie sprecyzowano, jaką dokładnie). Gra ma wykorzystywać też nowe funkcje kontrolera DualSense.

In an interview with @WeeklyFamitsu today we confirmed #RatchetPS5 will offer an option to play at 60fps! https://t.co/HRFKHgDE3c pic.twitter.com/7TdyaTdtAv