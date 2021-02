Już niedługo na rynku zadebiutuje karta graficzna GeForce RTX 3060. Jeżeli obawiacie się, ze sprzęt zostanie wykupiony do koparek, to mamy dobre wieści – Nvidia znalazła sposób, by skutecznie zniechęcić kopaczy kryptowalut.

Nadchodzi premiera GeForce RTX 3060

GeForce RTX 3060 to model ze średniej półki, który zastąpi popularną kartę GeForce RTX 2060. Nowy model zaoferuje jednak dużo lepszą specyfikację. Zresztą – zobaczcie sami.

Model GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 GeForce RTX 2060 Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Turing / 12 nm Układ graficzny Ampere GA104 Ampere GA106 Turing TU106 Jednostki cieniujące 4864 3584 1920 Jednostki teksturujące 152 112 120 Jednostki rasteryzujące48 80 64 48 Rdzenie Tensor 152 (3. gen) 112 (3. gen) 240 (2. gen) Jednostki RT 38 (2. gen) 28 (2. gen) 30 (1. gen) Taktowanie rdzenia 1410/1665 MHz 1320/1780 MHz 1365/1680 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit 6 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 15 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 360 GB/s 336 GB/s Cena (premierowa) $399 $329 $349

GeForce RTX 3060 uplasuje się poniżej karty GeForce RTX 3060 Ti i docelowo powinien pozwolić na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p.

Jak będzie w praktyce? Przekonamy się 25 lutego, gdy karta oficjalnie zadebiutuje na rynku – w sprzedaży pojawią się wyłącznie niereferencyjne konstrukcje, a ceny mają zaczynać się od 1599 złotych.

Nvidia ogranicza wydajność GeForce RTX 3060 w kopaniu kryptowalut

Od pewnego czasu lepsze karty graficzne masowo wykupują kopacze kryptowalut, więc potencjalni klienci zaczęli obawiać się, że podobny los spotka także modele GeForce RTX 3060. Nvidia postanowiła temu przeciwdziałać.

Producent wprowadził specjalny sterownik, który zawiera specjalny algorytm do wykrywania kopania kryptowalut - jeżeli wykryje takie obciążenie, wydajność karty jest ograniczana o około połowę.

Niektórzy już teraz mają dostęp do modeli GeForce RTX 3060 i potwierdzają obecność „kagańca” – co prawda karta na początku osiąga 41,5 MH/s w kopaniu Etherum, ale po jakichś dwóch minutach jej wydajność spada do 24-28 MH/s (tym samym kopanie na niej jest niopłacalne). Poniżej możecie zobaczyć materiał od rosyjskiego górnika CryptoLeo.

Rozwiązanie powinno skutecznie zniechęcić „górników” (dla tych Nvidia wyda specjalne karty CMP), a przy tym nie będzie miało wpływu na wydajność w grach. Pytanie, czy nie będzie się dało je ominąć (bo to prawdopodobnie programowe rozwiązanie). Ciekawe czy podobne rozwiązanie pojawi się też w wydajniejszych modelach GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3060 Ti.

A co Wy myślicie o pomyśle Nvidii? Dobrze producent zrobił ograniczając wydajność w kopaniu kryptowalut?

Źródło: Nvidia, VideoCardz, YouTube @ CryptoLeo

