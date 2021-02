Testujemy kartę graficzną Palit GeForce RTX 3060 Dual OC, który może stać się następcą popularnej GTX 1060. Jak sprawdza się w grach i... czy będzie dostępna w sklepach w normalnych cenach?

O tym jaka jest sytuacja na rynku kart graficznych rozpisywać się nie będę, bo nie chcę drażnić czytelników. Masowe wykupowanie kart do kopalni kryptowalut sprawiło, że na rynku jest deficyt kart graficznych, a nieliczne egzemplarze w sklepach dostępne są w wariackich cenach.

NVIDIA postanowiła coś zrobić w tej sprawie i oprócz zapowiedzi produkcji kart graficznych przeznaczonych wyłącznie do koparek, również ograniczyła możliwość wydobycia kryptowalut na swoim najnowszych dziecku, czyli NVIDIA GeForce RTX 3060 - która to właśnie dziś ma swoją światową premierę.

Jest to karta ze średniego segmentu i w tej chwili najmniej wydajny model z rodziny NVIDIA Ampere. To wciąż model RTX, a więc ma on sprzętową obsługę ray-tracingu oraz technologii DLSS.

Palit GeForce RTX 3060 Dual OC - testujemy następcę GTX 1060

Młodszy brat testowanej na naszych łamach GeForce RTX 3060 Ti (testy tej karty wykonane są jeszcze za pomocą starej procedury testowej) ma dwie potężne zalety. Po pierwsze jest to model tańszy, a po drugie jest on wyposażony w 12 GB VRAM. Jest to więcej nie tylko od modeli RTX 3060 Ti i RTX 3070, które były wyposażone w 8 GB VRAM, ale i od RTX 3080, która miała 10 GB VRAM na pokładzie. Dodajmy do tego owe ograniczenie w wydobyciu kryptowalut i przy odrobinie szczęścia otrzymamy bardzo dobrą kartę ze średniego segmentu, która dla górników będzie zupełnie nieatrakcyjna. Chyba, że szybko znajdą sposób, aby owe ograniczenie obejść...

Ograniczenie w wydobyciu kryptowalut na GeForce RTX 3060 Karta wykrywa działanie algorytmu Dagger-Hashimoto, który wykorzystuje się w wydobyciu Ethereum i ogranicza wydajność o około połowę. Sprawdziliśmy wydajność również za pomocą algorytmów octopus, kawpow, cuckatoo oraz cuckoo_ae i faktycznie nie widać tam żadnych ograniczeń. Wydobycie altcoinów za pomocą tych algorytmów nie jest w tym momencie tak opłacalne jak kopanie ETH, ale to może się przecież zmienić...

Wedle NVIDII nowa karta jest około 30% szybsza od GeForce RTX 2060 i powinna charakteryzować się podobną wydajością jak RTX 2070. Sprawdzimy to już za chwileczkę...

GeForce RTX 3060 - karta dla graczy z blokadą wydobycia kryptowalut

Palit GeForce RTX 3060 Dual OC - cena

I tu nas macie. Nie znamy sugerowanej ceny tego producenta - jednak od jakiegoś czasu i tak nie mają one praktycznie żadnego znaczenia, bo sklepy potrafią pomnożyć cenę MSRP (czyli cenę sugerowaną przez producenta) razy dwa... W teorii karta jest dobrze wyceniona i powinna kosztować około 1600 złotych. Pozostaje nam sprawdzić dostępność i ceny sklepowe - już dziś po 18:00.

GeForce RTX 3060 - specyfikacja i porównanie do innych modeli

Model GeForce RTX 2060 Super GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU106 Turing TU104 Ampere GA106 Ampere GA104 Jednostki cieniujące 2176 2560 3584 4864 Jednostki teksturujące 136 160 112 152 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 80 Rdzenie Tensor 272 320 112 (3. gen) 152 (3. gen) Jednostki RT 34 40 28 (2. gen) 38 (2. gen) Taktowanie rdzenia 1470/1650 MHz 1605/1770 MHz 1320/1777 MHz 1410/1665 MHz Moc obliczeniowa 7,2

TFLOPS 9,1 TFLOPS 12,7 TFLOPS 16,2 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6

256-bit 8 GB GDDR6

256-bit 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 15 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 448 GB/s 360 GB/s 448 GB/s TGP (zasilanie) 175 W

(8-pin) 215 W

(6+8-pin) 170 W

(1 x 8-pin) 200 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena (MSRP) $399 $499 $329 $399

Zgodnie z nazwą model Palit GeForce RTX 3060 Dual OC jest modelem fabrycznie podkręconym. Boost w stosunku do referencyjnych ustawień został zwiększony do 1837 MHz.



porty karty, dodyskpzycji mamy 3x DosplayPort i jedno złącze HDMI

Testy wydajnościowe karty Palit GeForce RTX 3060 Dual OC

Jak już wspominaliśmy wcześniej, nasza platforma testowa oparta na Intel Core i9 9900K odeszła na zasłużoną emeryturę. Wymieniliśmy też procedurę testową - znalazły się w niej cztery nowe gry. Darujcie brak w wynikach niektórych kart (pracujemy nad uzupełnieniem). Jednak już RTX 2060 Super po podkręceniu była naprawdę blisko RTX 2070, więc wyniki łatwo estymować.

Nasza obecna platforma testowa przedstawia się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0)

MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0) SSD PCIe 4.0: Corsair MP400

Przejdźmy jednak do samej karty. Co z możliwościami (dalszego) OC? Z karty można wycisnęliśmy 1984 MHz na rdzeniu (w rzeczywistości karta w grach boostowała do 2100 MHz) i przyśpieszyliśmy VRAM prawie do 2000 MHz.



Od lewej: domyślne ustawienia karty, automatyczne podkręcanie przez GeForce Experience i ręczne OC

Kartę przetestowaliśmy w trzech ustawieniach:

Domyślne ustawienia - 1320/1837/1875 MHz (Base/Boost/VRAM)

Domyślne ustawienia z technologią SAM / Resize BAR

Ręczne podkręcenie GPU do 1984 MHz (Boost) i VRAM do 1980 MHz z technologią SAM / Resize BAR

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 [OC] GeForce RTX 3060 9801 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 [OC] GeForce RTX 3060 9300 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 [OC] GeForce RTX 3060 5416 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062

3D Mark - DXR Ray-tracing feature test

[kl./s.]

NVIDIA GeForce RTX 3080 48,24 NVIDIA GeForce RTX 3070 32,91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30,29 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 26,82 ASUS ROG RX 6800 OC 22,95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22,18 [OC] GeForce RTX 3060 21,19 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 19,81 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15,38

W stosunku do 3060 Ti karta ma prawie 1300 jednostek cieniujących mniej, jak i mniejszą przepustowość pamięci VRAM. Dodajmy, że technologia SAM/Resize BAR nie ma aktualnie żadnego wpływu na wyniki 3D Marka.

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 103

79 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 [SAM] GeForce RTX 3060 99

76 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 81

65 [SAM] GeForce RTX 3060 77

62 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 77

62 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 45

38 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 41

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wydajność zdecydowanie wyższa od RTX 2060 Super FE, a po podkręceniu karta tak ładnie przyśpiesza, że ląduje nie tak znowu daleko od 2080 Super FE! Oznacza to, że po OC może nie tylko mierzyć się z RTX 2070, ale i nawet z RTX 2070 Super (wydajność będzie oczywiście zależała od konkretnej gry).

Technologia SAM nie działa w tej grze - nie wystarczy tylko włączyć jej w BIOS, sterownik karty graficznej również musi na to zezwolić. Najwyraźniej w tym przypadku SAM powoduje jakieś problemy (w przypadku Radeonów, SAM również nie działa w tej grze).

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 70

53 [SAM] GeForce RTX 3060 67

50 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie

ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 55

43 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 [SAM] GeForce RTX 3060 52

41 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 51

40 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie

NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 33

27 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ponownie lepiej do RTX 2060 Super FE, a dodatkowo do akcji wkracza SAM / Resize BAR (technologia SAM w tej grze działa również na Radeonach). Zrezygnowaliśmy z testowania SAM (bez OC) w 4K UHD, bowiem w przypadku tej karty przynosiło to minimalny wzrost wydajności (niezależnie od gry).

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 68

55 [SAM] GeForce RTX 3060 65

53 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 51

42 [SAM] GeForce RTX 3060 49

40 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 46

39 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 30

25 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 28

22 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Dopiero włączenie technologii SAM pozwala bardziej widocznie oddalić się od RTX 2060 Super FE (technologia SAM w tej grze nie działa na Radeonach).

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 58

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 [SAM] GeForce RTX 3060 55

46 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 [SAM] GeForce RTX 3060 35

31 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 35

31 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra

NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 18

15 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 17

14 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Niewielka przewaga nad RTX 2060 Super, a na dodatek nie działa tu SAM (technologia SAM w tej grze działa na Radeonach). Zmodyfikowaliśmy nieco procedurę testową, by jeszcze mocniej "docisnąć" karty graficznej, więc wyników nie można porównywać z poprzednimi testami Cyberpunka.

Pobór energii i temperatury

Producent zaleca zastosowanie zasilacza o mocy przynajmniej 450 watów. Karta Palita wymaga podłączenia jednej 8-pinowej wtyczki zasilającej.

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W]

NVIDIA GeForce RTX 3080 498 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 AMD Radeon RX 580 327 [OC+SAM] GeForce RTX 3060 317 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 Palit GeForce RTX 3060 Dual OC 302 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242

Po ręcznym OC średnie temperatury na rdzeniu przekraczały 70 stopni. ALE - GPU-Z wzbogacił się o pokazywanie również najgorętszego miejsca na chipie (co wcześniej było dostępne dla kart Radeon - co gorsza menedżer zadań Windows pokazywał właśnie tę temperaturę). Najwyższe zanotowane temperatury (hot spot) na modelu Palit (po OC) to 84 stopnie.

Palit GeForce RTX 3060 Dual OC - czy warto kupić?

Z założenia to karta ze średniego segmentu, która ma się charakteryzować przystępną ceną (jak wcześniej GTX 1060, czy RTX 2060). Wedle naszych testów wydajność karty (w zależności od gry) waha się pomiędzy RTX 2060 Super, a RTX 2070 Super - a więc dokładnie jak twierdzi NVIDIA, jej średnia wydajność powinna być na poziomie RTX 2070. Dobrym posunięciem jest wyposażenie jej w 12 GB VRAM, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że w tym segmencie wydajnościowym nie ma to jakiegoś super wielkiego znaczenia. Na pewno jednak dzięki temu karta jest bardziej przyszłościowa.

Najważniejsze cechy kart graficznych NVIDIA Ampere (GeForce RTX 30xx) Solidny skok wydajności - RTX 3060 wydajny jak RTX 2070

Pamięć GDDR6 - w tym modelu jest to 12 GB, czyli więcej niż w RTX 3060 Ti, RTX 3070 i RTX 3080

- w tym modelu jest to wraz z RTX 3060 NVIDIA udostępnia technologię SAM / Resize BAR która daje dostęp do całej pamięci karty równocześnie

która daje dostęp do całej pamięci karty równocześnie druga generacja rdzeni RT odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności)

odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności) trzecia generacja rdzeni Tensor (do dwóch razy większa wydajność)

(do dwóch razy większa wydajność) technologia NVIDIA Reflex (zmniejszenie opóźnień i input laga w grach)

(zmniejszenie opóźnień i input laga w grach) technologia RTX IO (szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU - niestety, wciąż bez wsparcia )

(szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU - ) NVIDIA Broadcast - wsparcie streamerów efektami audio i video opartymi na AI - usuwania dźwięków tła, usuwania tła (wirtualny green screen), czy śledzenia ruchów głowy (wirtualny kamerzysta)

Jak to w przypadku sprzętu ze średniego segmentu wszystko rozbija się o cenę, a tej... przewidzieć nie sposób (w teorii karta powinna kosztować 1600-1800 złotych i wiemy, że wybrane sklepy będą ją miały w niskiej cenie na stanie - nie wiemy natomiast w jakiej ilości).

Wiele zależy od tego czy górnikom uda się odblokować ten model i od ilości kart jaką na rynek rzucą producenci. To może być początek korekty cen kart graficznych, ale naszym zdaniem na rzeczywistą korektę to sobie jeszcze poczekamy...

Co do samej konstrukcji Palita nie mamy żadnych zastrzeżeń - wiadomo, że powinna to być jedna z tańszych kart, ale jest fabrycznie podkręcona, ma backplate, a na głośność systemu chłodzenia również nie można narzekać.

Jest to pierwsza karta dla graczy na rynku, której ograniczono wydajność w wydobyciu kryptowalut. Generalnie... jestem przeciwny jakimkolwiek ograniczeniom sprzętu przez producenta. Z drugiej strony doskonale rozumiem posunięcie NVIDII - dramatyczna sytuacja na rynku wymaga niestandardowych działań. Co z tego jeśli karty rozejdą się jak ciepłe bułeczki, skoro nie trafią do komputerów graczy i nie zdobędą rynku? Czy to zniechęci górników do wykupywania tego modelu i gracze będą mogli go spokojnie kupić w normalnej cenie? Czy górnikom uda się obejść zabezpieczenia karty? Wiele pytań, na które odpowiedzi poznamy już wkrótce.

Jest to również pierwsza karta NVIDII z obsługą Smart Access Memory / Resize BAR, którą wprowadzono wcześniej w Radeonach RX 6xxx. Moim zdaniem to jedna z ciekawszych technologii, która pozwala ograniczyć wpływ CPU i zwiększyć osiągi karty graficznej. Sprawdźcie, czy producent waszej płyty głównej udostępnił już odpowiedni BIOS i śmiało ją włączajcie (czy funkcja faktycznie działa możecie sprawdzić w Panelu Sterowania NVIDIA - no nie zapomnijcie zainstalować najnowszego sterownika GameReady). W wybranych tytułach zyskacie trochę wydajności całkowicie za darmo. Tutaj przychodzą dobre wieści, bowiem taka funkcja będzie działać na (pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej aktualizacji BIOS przez producenta płyty):

procesorach Ryzen 5xxx (Vermeer) i płytach serii 5xx i 4xx

procesorach Intel 10th gen (Comet Lake) na wybranych płytach z chipsetami Z490, H470, B460 oraz H410

procesorach Intel 11th gen (Rocket Lake)

Teoretycznie NVIDIA powinna udostępnić tę technologię dla wszystkich kart Ampere, ale nie wiemy, czy z dzisiejszą wersją sterownika będzie ona wszędzie działać (czy tylko w przypadku RTX 3060).

Tymczasem przypominamy, że już po 18:00 będzie można kupić kartę w polskich sklepach (przed 18:00 podawane ceny są zawyżone - więc warto polować!). Już za miesiąc firma AMD zaprezentuje swoich konkuretnów modeli RTX 3060 i 3060 Ti, czyli karty RX 6700 i 6700 XT, więc sytuacja powinna zrobić się jeszcze ciekawsza. Zakładamy, że razem z premierą tych kart pojawi się również odpowiedź AMD na technologię DLSS.

Palit GeForce RTX 3060 Dual OC - ocena

średnia wydajność na poziomie GeForce RTX 2070 (FE)

12 GB pamięci GDDR6

wsparcie technologii Smart Access Memory (Resizable BAR) na procesorach AMD i Intela

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

sprzętowa obsługa ray-tracingu i technologii DLSS

wsparcie technologii NVIDIA Reflex i Broadcast

dobry potencjał OC

HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a

energooszczędna

nie ma co liczyć na cuda, jeśli chodzi o wydajność w ray-tracingu

94% 4,7/5

Może Cię również zainteresować: