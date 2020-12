Test NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE - tańszy Ampere, który powinien zawstydzić model GeForce RTX 2080 Super. No i... udało się?

wydajność lepsza 2080 Super w startowej cenie 2060 Super; wyższa wydajność w ray-tracingu i DLSS w porównaniu do analogicznych modeli Turing; 8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0; dobre możliwości OC; bardzo dobry system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db); HDMI 2.1 i DP 1.4a; technologia RTX IO i NVIDIA Reflex

RTX 3060 Ti tańsza (acz jeszcze nie tania) karta graficzna Ampere

Jeśli czekałeś na tańszą kartę z serii GeForce RTX 3xxx, to właśnie się doczekałeś. Powiedzmy sobie jasno, że o ile ceny RTX 3080 i RTX 3070 są bardzo atrakcyjne na tle poprzedniej generacji (Turing), to jednak wciąż są relatywnie wysokie. Lwia większość graczy wybierze konstrukcje "nieco" tańsze. Czy właśnie takie jak nasz gość - GeForce RTX 3060 Ti?

Nie przedłużając przypominamy tylko szybko, że na naszych łamach możecie znaleźć zarówno testy GeForce RTX 3070, recenzje GeForce RTX 3080, jak i potężnego modelu GeForce RTX 3090.

Test NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE - cena

Otrzymujemy kartę, która ma być wydajniejsza od modelu GeForce RTX 2080 Super, który to przypomnijmy debiutował w cenie 699 dolarów. Nowy GeForce RTX 3070 zadebiutował w cenie 499 dolarów. Tymczasem GeForce RTX 3060 Ti startuje w cenie GeForce RTX 2060 Super, czyli 399 dolarów (sugerowana cena PL - 1899 złotych).

To co budzi dziś największe emocje, to jednak nie ceny (chociaż sklepowe bywają mocno zawyżone), ale dostępność. W tym przypadku ma być lepiej. Ponoć przekonamy się już jutro.

10 najważniejszych cech kart graficznych NVIDIA Ampere (GeForce RTX 30xx)

Potężny skok wydajności - RTX 3060 Ti wydajniejszy od RTX 2080 Super

Pamięć GDDR6 - w tym modelu jest to 8 GB, czyli tyle ile w RTX 3070

- w tym modelu jest to 8 GB, czyli tyle ile w RTX 3070 Nowy system chłodzący z wentylatorami po obu stronach (wentylator przy śledziu wyrzuca gorące powietrze na zewnątrz, natomiast ten z tyłu karty - do góry)

druga generacja rdzeni RT odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności)

odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności) trzecia generacja rdzeni Tensor (do dwóch razy większa wydajność)

(do dwóch razy większa wydajność) technologia NVIDIA Reflex (zmniejszenie opóźnień i input laga w grach)

(zmniejszenie opóźnień i input laga w grach) technologia RTX IO (szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU)

(szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU) RTX 3090 ma być pierwszą kartą umożliwiającą rozgrywkę i nagrywanie gier w rozdzielczości 8K z HDR (oczywiście przy wsparciu DLSS). Karty Ampere mogą się pochwalić HDMI 2.1 i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K

i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K NVIDIA Broadcast - wsparcie streamerów efektami audio i video opartymi na AI - usuwania dźwięków tła, usuwania tła (wirtualny green screen), czy śledzenia ruchów głowy (wirtualny kamerzysta)

- wsparcie streamerów efektami audio i video opartymi na AI - usuwania dźwięków tła, usuwania tła (wirtualny green screen), czy śledzenia ruchów głowy (wirtualny kamerzysta) Znakomita wydajność w zastosowaniach profesjonalnych.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE - specyfikacja i porównanie do kart Turing

Model GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU104 Turing TU102 Ampere GA104 Ampere GA104 Jednostki cieniujące 3072 4352 4864 5888 Jednostki teksturujące 192 272 152 184 Jednostki rasteryzujące 64 88 80 96 Rdzenie Tensor 384 544 152 (3rd gen) 184 (3rd gen) Jednostki RT 48 68 38 (2nd gen) 46 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1650/1815 MHz 1350/1545 MHz 1410/1665 MHz 1500/1725 MHz Moc obliczeniowa 11,15 TFLOPS 13,45 TFLOPS 16,2 TFLOPS 20,31 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 11 GB GDDR6 352-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 15500 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 459,9 GB/s 612 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TGP (zasilanie) 250 W

(6+8-pin) 250 W

(2x8-pin) 200 W

(1x12-pin) 220 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $699 $999 $399 $499

Karta lepsza od 2080 Super w niższej cenie, o mniejszym poborze energii i na dodatek wydajniejsza. To nam się podoba, ale pora to sprawdzić w praktyce.

Dodajmy jeszcze, że model FE praktycznie nie różni się od 3070 FE - rozmiary są identyczne.

Testy wydajnościowe karty NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE

Co z możliwościami OC? Ku naszemu zadowoleniu, wycisnęliśmy z niej jeszcze trochę dodatkowej mocy.

Ale uwaga - rzecz oczywista nie gwarantujemy, że jest to możliwe na każdym samplu. Testowany przez nas drugi (niereferencyjny) egzemplarz, podkręcał się znacznie słabiej (zarówno na GPU, jak i VRAM).

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

ASUS TUF GeForce RTX 3090 16163 AMD Radeon RX 6800 XT 15885 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 14903 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 AMD Radeon RX 6800 14071 GeForce RTX 2080 Ti FE 13563 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 13457 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13119 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 12313 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11728 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425 Radeon VII 9089 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 9035 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8927 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8654 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7887 Radeon RX 5700 7861 GeForce RTX 2060 FE 7829 Radeon RX Vega 64 7574 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 7524 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 7330 ASUS ROG GTX 1660 Ti 6883 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 6673 MSI GeForce GTX 1660 Super 6527 GeForce GTX 1660 5956 Radeon RX 590 5277 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 5246 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 5232 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 5214 Radeon RX 580 4765 GeForce GTX 1060 4643 AORUS Radeon RX 570 4218 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 3920

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS TUF GeForce RTX 3090 17942 AMD Radeon RX 6800 XT 17226 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 16805 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 16784 AMD Radeon RX 6800 14788 GeForce RTX 2080 Ti FE 14098 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 14025 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 13563 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 12815 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11800 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11800 GeForce RTX 2080 Super FE 11596 GeForce RTX 2080 FE 11099 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce GTX 1080 Ti 9323 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9224 Radeon VII 8803 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 8786 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8646 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8358 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 7515 Radeon RX 5700 7491 GeForce RTX 2060 FE 7439 Radeon RX Vega 64 7172 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 7139 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 6912 ASUS ROG GTX 1660 Ti 6444 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 6246 MSI GeForce GTX 1660 Super 6105 GeForce GTX 1660 5476 Radeon RX 590 4824 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 4808 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4796 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 4777 Radeon RX 580 4329 GeForce GTX 1060 4207 AORUS Radeon RX 570 3800 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 3516

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Radeon RX 6800 XT 32206 ASUS TUF GeForce RTX 3090 31366 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 30433 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 AMD Radeon RX 6800 29799 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 26561 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 26490 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 25101 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 24619 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 22435 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 22025 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 20792 Radeon RX 5700 20195 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 20128 MSI GeForce RTX 2070 Armor 20081 Radeon Vega 64 20072 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 19035 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 18455 GeForce RTX 2060 FE 17905 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 17611 ASUS ROG GTX 1660 Ti 15564 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 15058 MSI GeForce GTX 1660 Super 14762 Radeon RX 590 14194 Radeon RX 580 12978 GeForce GTX 1660 12627 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 12591 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 12578 AORUS Radeon RX 570 11760 GeForce GTX 1060 11517 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 10890 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 8491

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

AMD Radeon RX 6800 XT 49897 ASUS TUF GeForce RTX 3090 47928 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 43343 AMD Radeon RX 6800 42414 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42367 GeForce RTX 2080 Ti FE 35023 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 34010 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 33890 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31449 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 29495 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 29102 GeForce RTX 2080 Super FE 28520 GeForce RTX 2080 FE 27822 GeForce GTX 1080 Ti 27547 Radeon VII 27450 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 26133 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 24801 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 23482 Radeon Vega 64 22788 Radeon RX 5700 22636 MSI GeForce RTX 2070 Armor 21943 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 21765 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 21740 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 20159 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 19870 GeForce RTX 2060 FE 19225 ASUS ROG GTX 1660 Ti 16883 Radeon RX 590 16451 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 16343 MSI GeForce GTX 1660 Super 15903 Radeon RX 580 14919 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 14131 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 14121 GeForce GTX 1660 14017 AORUS Radeon RX 570 13382 GeForce GTX 1060 12648 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 11756 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 9277

3DMark stawia sprawę jasno - karta jest wydajniejsza od GeForce RTX 2080 Super, ale nawet jej podkręcenie nie gwarantuje doścignięcie wyników RTX 3070.

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 96

79 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 87

72 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 83

69 AMD Radeon RX 6800 XT 80

65 AMD Radeon RX 6800 70

57 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 64

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 63

52 GeForce RTX 2080 Ti FE 63

52 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 59

48 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 55

45 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 53

43 GeForce RTX 2080 Super FE 51

41 GeForce RTX 2080 FE 49

40 Radeon VII 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 44

36 GeForce GTX 1080 Ti 42

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 41

32 MSI GeForce RTX 2070 Armor 40

32 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 40

32 Radeon RX 5700 XT 39

30 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

30 Radeon RX Vega 64 36

29 Radeon RX 5700 36

29 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 32

26 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 30

25 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 28

22 MSI GeForce GTX 1660 Super 27

22 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 23

19 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 21

17 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 19

15 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 16

12

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 171

136 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 158

123 AMD Radeon RX 6800 XT 151

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 150

117 AMD Radeon RX 6800 129

100 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 118

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 116

92 GeForce RTX 2080 Ti FE 114

89 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 110

86 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 103

81 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 99

79 GeForce RTX 2080 Super FE 96

76 GeForce RTX 2080 FE 92

73 Radeon VII 85

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 83

66 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 81

63 GeForce GTX 1080 Ti 79

62 Radeon RX 5700 XT 77

61 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 76

60 MSI GeForce RTX 2070 Armor 76

59 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 70

55 Radeon RX 5700 70

55 Radeon RX Vega 64 66

52 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 64

51 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 60

48 GeForce RTX 2060 FE 59

48 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 58

48 ASUS ROG GTX 1660 Ti 56

44 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 56

43 MSI GeForce GTX 1660 Super 54

42 GeForce GTX 1660 46

37 Radeon RX 590 44

34 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 44

35 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 42

34 Radeon RX 580 40

31 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 39

32 GeForce GTX 1060 36

30 AORUS Radeon RX 570 36

27 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 30

24 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 243

183 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 224

170 AMD Radeon RX 6800 XT 216

161 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 214

162 AMD Radeon RX 6800 184

137 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 174

131 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 171

129 GeForce RTX 2080 Ti FE 165

121 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 163

122 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 153

114 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 146

112 GeForce RTX 2080 Super FE 141

105 GeForce RTX 2080 FE 135

102 Radeon VII 122

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 122

92 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

94 GeForce GTX 1080 Ti 116

87 Radeon RX 5700 XT 114

85 MSI GeForce RTX 2070 Armor 112

84 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 112

84 Radeon RX 5700 106

80 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 105

79 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 97

75 Radeon RX Vega 64 96

72 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 92

70 GeForce RTX 2060 FE 89

69 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 87

69 ASUS ROG GTX 1660 Ti 85

65 MSI GeForce GTX 1660 Super 84

62 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 84

63 GeForce GTX 1660 70

54 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 67

52 Radeon RX 590 66

49 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 66

52 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 61

48 Radeon RX 580 60

45 GeForce GTX 1060 56

44 AORUS Radeon RX 570 53

39 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 47

37 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow of The Tomb Raider i znów RTX 2080 Super musi uznać wyższość nowej karty. Warty podkreślenia jest fakt, że mowa nie tylko o modelu FE, ale nawet ASUS ROG.

World War Z – 3840 x 2160, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

ASUS TUF GeForce RTX 3090 140

120 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 127

108 AMD Radeon RX 6800 125

107 AMD Radeon RX 6800 XT 121

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 119

103 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 92

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 90

76 GeForce RTX 2080 Ti FE 85

72 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 83

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 77

64 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 73

63 GeForce RTX 2080 FE 69

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 62

56 GeForce RTX 2070 Super FE 62

54 Radeon RX Vega 64 56

50 GeForce RTX 2060 Super FE 51

43 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 51

44 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 49

43 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 38

34 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 38

34 MSI GeForce GTX 1660 Super 37

32 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 34

30 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 31

25 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 30

26 Radeon RX 580 25

22 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 21

19 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 2560 x 1440, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 188

154 AMD Radeon RX 6800 XT 183

132 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 183

149 AMD Radeon RX 6800 180

143 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 175

140 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 172

138 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 162

138 GeForce RTX 2080 Ti FE 156

131 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 150

126 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 134

115 GeForce RTX 2080 FE 128

108 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

105 GeForce RTX 2070 Super FE 118

101 Radeon RX Vega 64 109

96 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 99

87 GeForce RTX 2060 Super FE 97

81 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 95

84 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 76

68 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 73

63 MSI GeForce GTX 1660 Super 72

62 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 69

61 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 68

60 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 56

49 Radeon RX 580 55

47 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 42

35 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 1920 x 1080, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 231

180 GeForce RTX 2080 Ti FE 223

171 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 199

162 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 198

160 AMD Radeon RX 6800 195

151 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 193

147 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 193

158 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 190

145 GeForce RTX 2080 FE 184

152 AMD Radeon RX 6800 XT 183

137 GeForce RTX 2070 Super FE 172

140 Radeon RX Vega 64 166

146 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 165

129 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 150

132 GeForce RTX 2060 Super FE 145

120 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 142

125 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 115

99 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 110

93 MSI GeForce GTX 1660 Super 105

89 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 105

92 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 104

91 Radeon RX 580 86

72 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 84

72 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 65

57 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Bez zmian - RTX 3060 Ti trzyma poziom. Przypominamy, że dziwne wyniki Radeona 6800 XT spowodowane były przedpremierowymi sterownikami. Więcej szczegółów znajdziecie w recenzji nowych Radeonów.

Far Cry 5 – 3840 x 2160, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

ASUS TUF RTX 3090 OC 110

100 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 100

89 AMD Radeon RX 6800 XT 98

84 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 98

85 AMD Radeon RX 6800 87

74 GeForce RTX 2080 Ti FE 77

69 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 74

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 73

66 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 70

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 64

57 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 64

57 GeForce RTX 2080 Super FE 62

57 GeForce RTX 2080 FE 60

52 Radeon VII 60

50 GeForce GTX 1080 Ti 55

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 53

45 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 48

43 Radeon RX Vega 64 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 46

40 MSI GeForce RTX 2070 Armor 46

41 Radeon RX 5700 45

38 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 43

37 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 41

35 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 35

31 MSI GeForce GTX 1660 Super 33

30 ASRock Radeon RX 590 Phantom Gaming OC 29

25 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 29

25 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 28

24 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 2560 x 1440, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 146

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 144

115 AMD Radeon RX 6800 XT 135

105 AMD Radeon RX 6800 134

105 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 130

104 GeForce RTX 2080 Ti FE 130

109 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 129

102 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 125

101 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 117

97 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 115

103 GeForce RTX 2080 Super FE 112

102 GeForce RTX 2080 FE 108

98 Radeon VII 107

94 GeForce GTX 1080 Ti 104

93 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 101

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 100

89 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 91

78 MSI GeForce RTX 2070 Armor 88

79 Radeon RX 5700 88

77 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 86

75 Radeon RX Vega 64 84

74 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 84

74 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 79

70 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 77

68 GeForce RTX 2060 FE 77

68 ASUS ROG GTX 1660 Ti 69

62 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 67

59 MSI GeForce GTX 1660 Super 65

59 GeForce GTX 1660 57

51 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 57

49 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 57

49 Radeon RX 590 56

49 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 54

48 Radeon RX 580 51

45 GeForce GTX 1060 49

43 AORUS Radeon RX 570 45

39 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 38

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 1920 x 1080, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 155

122 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 151

118 GeForce RTX 2080 Ti FE 150

119 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 149

117 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 145

115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 143

114 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 140

111 GeForce RTX 2080 Super FE 139

110 AMD Radeon RX 6800 XT 135

107 AMD Radeon RX 6800 135

105 GeForce RTX 2080 FE 130

105 GeForce GTX 1080 Ti 129

102 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 127

105 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 124

104 Radeon VII 122

96 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 120

100 MSI GeForce RTX 2070 Armor 119

103 Radeon RX 5700 119

97 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 118

95 Radeon RX Vega 64 113

95 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 111

93 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 109

90 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 108

97 GeForce RTX 2060 FE 107

94 ASUS ROG GTX 1660 Ti 100

90 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 96

81 MSI GeForce GTX 1660 Super 95

85 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 84

74 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 84

74 GeForce GTX 1660 83

74 Radeon RX 590 79

71 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 79

71 Radeon RX 580 73

65 GeForce GTX 1060 72

65 AORUS Radeon RX 570 63

57 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 57

50 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Na koniec stareńki DirectX 11 i Far Cry 5 - to kropka nad i, jeśli chodzi o wyniki 3060 Ti.

Wydajność z ray-tracingiem

Rdzenie Tensor i RT zostały w tym modelu solidnie okrojone, ale możliwości tego modelu i tak powinny być niezłe. Na początek dwa testy 3D Mark:

3D Mark – Port Royale

[punkty] ray-tracing – hybrid engine

GeForce RTX 3080 FE 11419 AMD Radeon RX 6800 XT 8887 GeForce RTX 2080 Ti FE 8861 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 8376 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 8175 AMD Radeon RX 6800 7517 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 7463 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 6909

3D Mark – DirectX Ray-tracing feature test

[kl./s.] ray-tracing

GeForce RTX 3080 FE 46,6 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 32 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 28,41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 26,43 AMD Radeon RX 6800 XT 25,9 AMD Radeon RX 6800 21,4

O ile test "czystej" wydajności w ray-tracingu wykazuje przewagę nawet nad Radeonem 6800 XT, to test hybrydowy (czyli część grafiki generowana jest standardowo, a część za pomocą ray-tracingu - czyli na przykład tak jak w grach) był dla nowej konstrukcji nieco mniej łaskawy.

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing Ultra

GeForce RTX 3080 FE 52

38 Radeon RX 6800 XT 42

28 Radeon RX 6800 37

24 GeForce RTX 3070 FE 36

23 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31

22 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 30

21 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing High

GeForce RTX 3080 FE 54

38 Radeon RX 6800 XT 45

29 Radeon RX 6800 39

25 GeForce RTX 3070 FE 37

25 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 34

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 32

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, ray-tracing Medium

GeForce RTX 3080 FE 73

54 Radeon RX 6800 XT 66

45 Radeon RX 6800 58

39 GeForce RTX 3070 FE 54

40 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 51

35 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 48

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Karty z 8 GB pamięci na pokładzie dostają nieco po... rewersie, gdy przychodzi do testów w 4K UHD.

Już niebawem czeka nas zarówno zmiana platformy testowej (obecnie jest to Core i9 9900K), jak i procedur. Będziemy testować ray-tracing w różnych grach i również niższych rozdzielczościach.

Pobór energii i temperatury



Karta GeForce RTX 3060 Ti FE wyposażona jest w jedno, 12-pinowe gniazdko zasilające

Pobór energii platformy z procesorem Core i9 9900K

[W]

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC 520 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 503 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 478 AMD Radeon RX 6800 XT 446 Radeon RX Vega 64 395 ASUS ROG GeForce RTX 3070 OC 389 GeForce RTX 2080 Ti FE 382 AMD Radeon RX 6800 367 Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra 366 Radeon VII 349 Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 348 GeForce GTX 1080 Ti 347 GeForce RTX 2080 Super FE 346 NVIDIA GeForce RTX 3070 FE 345 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 345 GeForce RTX 2080 FE 343 [OC] NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 340 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 317 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 315 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 312 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 293 PowerColor Radeon RX 590 Red Devil 288 GeForce RTX 2070 FE 281 Radeon RX 5700 XT 280 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 268 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 261 MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC 259 AORUS Radeon RX 570 247 Radeon RX 5700 247 GeForce RTX 2060 FE 241 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 237 MSI GeForce GTX 1660 Super 209 Gigabyte Radeon RX 5600 XT Gaming OC 206 ASUS ROG STRIX GTX 1660 Ti 205 ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC 202 Inno3D GeForce GTX 1660 Ti 202 Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 201 MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G 197 ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 OC 195 Palit GeForce GTX 1650 Super StormX OC 173 Gigabyte GeForce GTX 1650 Gaming OC 4G 132

Pobór energii się zgadza, nie ma tu żadnych anomalii. Jeśli chodzi o temperatury, to rdzeń standardowo działającego modelu 3060 Ti może osiągać około 74 stopni, a po OC już 77 stopni. System chłodzenia jest cichy i równocześnie wydajny (chociaż sama obudowa rozgrzewa się mocno - dotyczy to wszystkich modeli Ampere).

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE - czy warto kupić?

Hmmm. Od czego by tu zacząć... A zresztą:

Nie będziemy owijać w bawełnę. To świetna i dobrze wyceniona karta. O ile w modelu RTX 3070 mogliśmy się jeszcze przyczepić do 8 GB VRAM, to w tańszym modelu jest to do przełknięcia.

Raczej nikt nie będzie kupował RTX 3060 Ti do grania w 4K UHD - a jeśli już, zawsze może skorzystać z technologii DLSS, która nie tylko przyśpieszy działanie, ale i obniży wykorzystanie VRAM.

Przypominamy, że karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti powinny wylądować na sklepowych półkach już jutro i cóż... zobaczymy w jakiej ilości będą dostępne. Firma AMD nie zaprezentowała jeszcze nowych kart opartych RDNA2 w tym segmencie cenowym. Musimy poczekać na modele Radeon RX 6700 i 6700 XT.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE - ocena

wydajność lepsza 2080 Super w cenie 2060 Super

wyższa wydajność w ray-tracingu i DLSS w porównaniu do analogicznych modeli Turing

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

dobre możliwości OC

bardzo dobry system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db)

HDMI 2.1 i DP 1.4a

technologia RTX IO i NVIDIA Reflex

nie można liczyć na jakąś wyjątkową wydajność w ray-tracingu

96% 4,8/5

