Genesis poszerza swoją ofertę o kolejny fotel gamingowy. Genesis Nitro 650, bo o nim mowa, już wkrótce będzie dostępny w sprzedaży. Także w Polsce.

Genesis Nitro 650 ma skutecznie zadbać o kręgosłup gracza

Zapowiedzi producenta nie zaskakują i jednocześnie mogą się podobać. Wedle nich Genesis Nitro 650 stawia bowiem na bardzo ważne aspekty, przede wszystkim na ergonomię. Akcentowane są profilowane sekcje, które mają zapewniać optymalne podparcie newralgicznych odcinków kręgosłupa, czyli lędźwiowego i szyjnego. Zarówno siedzisko jak i oparcie wypełniono formowaną pianką, która ma znosić długą i intensywną eksploatację fotela. Z zewnątrz mamy natomiast do czynienia z połączeniem skóry ekologicznej i tkaniny mającej gwarantować odporność na ścieranie.

Jeśli chodzi o zastosowany tutaj podnośnik (gazowy klasy 4), wedle oficjalnej specyfikacji jest on w stanie unieść do 150 kg. Producent przewidział opcje zmiany kąta pochylenia oparcia i dostosowania wysokości podłokietników. Nie zabrakło również funkcji bujania. Całość osadzono na 60-mm kółkach.

Cena i dostępność Genesis Nitro 650

Podoba się? Jeśli tak, to już wkrótce można będzie zdecydować się na zakup. Genesis Nitro 650 ma trafić do sklepów na początku przyszłego miesiąca. Producent wycenił go na 999 złotych i jednocześnie przygotował dwie wersje kolorystyczne do wyboru - czarną i biało-czarną.

Źródło: Genesis