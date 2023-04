Nareszcie się doczekaliśmy. Darmowy Google Authenticator doczekał się aktualizacji, która wprowadza funkcję synchronizacji kodów w chmurze. Co to oznacza?

Google Authenticator zyskuje to, czego mu brakowało – synchronizację w chmurze

Najnowsza aktualizacja aplikacji Google Authenticator wprowadza synchronizację jednorazowych kodów w chmurze. Oznacza to, że jeśli dojdzie do zgubienia lub kradzieży telefonu, użytkownik nie będzie straci dostępu do swoich kont. Nie będzie też musiał ponownie autoryzować się we wszystkich połączonych aplikacjach jeśli zdecyduje się na zmianę telefonu. Aktualizacja jest już dostępna – i na Androida, i na iOS-a.

Synchronizacja kodów odbywa się w ramach konta Google. Możesz więc uzyskać dostęp do jednorazowych kodów na każdym aktywnym urządzeniu, na którym jesteś zalogowany do tego samego konta.

Jakby nie było to poprawa bezpieczeństwa

Warto podkreślić, że Microsoft Authenticator oferował taką funkcję już wcześniej. Google dopiero teraz dołączył do gry, ale i tak należy docenić, że to zrobił. Chodzi wszak o poprawę bezpieczeństwa.

Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci – obok korzystania z aktualnego oprogramowania, zachowywania czujności i stosowania silnych haseł – jest uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA). Google Authenticator jest jednym z najpopularniejszych narzędzi w tej kategorii. Generuje jednorazowe hasła, które mogą posłużyć do dodatkowego potwierdzenia tożsamości (po podaniu loginu i hasła).

Darmowy Google Authenticator od lat stanowi godne polecenia rozwiązanie, ale brak synchronizacji z kontem Google był bez wątpienia jedną z największych wad aplikacji. Na szczęście możemy już mówić o tym w czasie przeszłym.

Źródło: Google Blog